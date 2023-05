Le nouveau ratio d’éducatrices qualifiées requis inquiète des CPE

Normalement, deux éducatrices sur trois doivent être qualifiées dans une installation, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Famille avait baissé ce ratio à une sur trois.

Depuis le 1er mars 2023, il est même passé à une sur deux

Le ministère compte toutefois rehausser le ratio à deux éducatrices qualifiées sur trois dès 2024.

Pour la directrice générale du CPE Picassou, Nadia Ziat, atteindre ce ratio n'est pas possible pour cet établissement d'Havre-Saint-Pierre. Sur ses quatre éducatrices, deux ne sont pas qualifiées, mais l'une d'entre elles fait toutefois les démarches afin de faire reconnaître ses compétences, un processus qui dure environ trois ans.

Nadia Ziat affirme qu’elle n'a pas eu d'éducatrices qualifiées à son emploi depuis les 10 dernières années. Celle-ci craint les pertes de subvention qui pourrait survenir en guise de sanctions pour les CPE qui ne pourront pas respecter le ratio.

On est pénalisé pour une chose dont on n'a pas le contrôle. Je trouve que c'est plate parce que si on va chercher de l'argent dans d'autres enveloppes, ça se peut qu'on coupe dans des services qui sont aussi importants que les salaires des éducatrices , explique Mme Ziat.

Même son de cloche pour la directrice générale du CPE Magimuse à Baie-Comeau, Lucie Vaillancourt, qui indique qu'aucune des éducatrices sur sa liste de rappel n'est qualifiée.

Elle estime que dans l'éventualité où son financement serait affecté par l'impossibilité de respecter le ratio, ses démarches de recrutement seront encore plus difficiles.

Ça fait 20 ans que j'espère une stabilité de financement et ça fait 23 ans que je suis dans le réseau. Une stabilité de financement, ça permet d'attacher des éducatrices sur des postes, mais aussi de les attirer et de leur assurer un travail à long terme qui ne sera pas coupé en raison du budget , affirme Mme Vaillancourt.

Pour la directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, Odette Lavigne, la création d’un statut de région éloignée pourrait donner un moyen aux CPE nord-côtiers de s’en sortir.

On y réfléchit beaucoup, ça fait partie des demandes que nous sommes en train d’envisager. Une stabilité de financement qui n’est pas garant du taux de qualification, qu’est-ce que ça pourrait apporter à la Côte-Nord? La réponse, c’est que ça pourrait nous aider à stabiliser des emplois , souligne-t-elle.

Elle ajoute que la valorisation de la profession est aussi un bon moyen d’attirer des éducatrices qualifiées.

Au moment de publier ces lignes, le ministère de la Famille n'était pas en mesure de nous préciser quelles sanctions seraient imposées aux CPE qui ne respecteraient pas le nouveau ratio d'éducatrices qualifiées.

Une situation qui diffère selon le CPE

Du côté du CPE Nid d’Hirondelle, à Sept-Îles, la directrice générale par intérim, Line Chiasson, affirme que le ratio d'éducatrices qualifiées n’est pas une source d’inquiétude comparativement à plusieurs autres CPE de la région. Sur les 13 employés du CPE , seulement deux d’entre eux ne sont pas qualifiés.

C’est certain qu’avec la pénurie de main-d'œuvre, c’est plus difficile, mais le ratio deux sur trois, ce n’est rien de nouveau, ça a toujours été la norme du ministère de la Famille , rappelle Line Chiasson.

Cette dernière indique qu’elle doit son succès à ses employés. C’est une petite équipe et c’est la façon d’être des employés qui fait la différence , soutient-elle.

Line Chiasson ajoute que le ratio est important pour assurer la qualité du service dans les CPE .

