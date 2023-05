La toute première course des 24 heures du Mans a eu lieu les 26 et 27 mai 1923 sur le circuit de la Sarthe en France. En 100 ans, cette épreuve mythique du sport automobile a contribué au développement de plusieurs innovations technologiques aujourd’hui présentes sur les voitures. Nos archives reviennent sur quelques moments marquants de cet événement centenaire.

La première année, la course porte le nom de Grand prix d’endurance. Dans le monde du sport automobile, les 24 heures du Mans sont l’épreuve reine des courses d’endurance.

C'est l’une des courses les plus prestigieuses du monde, avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis.

« Chaque voiture a deux pilotes qui se relaient au volant sans pour autant pouvoir conduire plus de 14 des 24 heures. Ils tournent inlassablement autour d’un circuit de route nationale de 13 km de long. » — Une citation de André Hébert, animateur, L’actualité, 1958

Les écuries participant aux 24 heures du Mans rivalisent d’ingéniosité et d’audace pour améliorer les performances de leurs voitures sport.

En 1958 est célébré le 25e anniversaire des 24 heures du Mans. L’émission L’actualité présente un reportage où l’animateur André Hébert et le journaliste Duncan Elliot rendent compte de l’ambiance qui règne sur le circuit où 55 voitures prennent le départ.

Le journaliste Duncan Elliot décrit l’ambiance qui règne sur la piste des 24 heures du Mans. Réalisateur : François Péladeau Animateur : André Hébert.

Trois ans plus tôt, le 11 juin 1955, la Mercedes 300-SLR de Pierre Levegh avait explosé sur le circuit, entraînant dans la mort le pilote ainsi que 80 spectateurs. L’accident, qui avait également fait 140 blessés, demeure à ce jour le plus meurtrier de l’histoire du sport automobile.

« Le paradoxe, c’est que de ce danger et de cette mort toujours présente sort la sécurité. Car les voitures que vous conduisez sont améliorées d’année en année en fonction des résultats de cette épreuve. » — Une citation de Duncan Elliot, 1958

Comme le mentionne le journaliste, les 24 heures du Mans ont en effet permis d’expérimenter des technologies de pointe grâce auxquelles on a pu sans cesse améliorer les performances et la sécurité des pilotes.

Le frein à disque, la jante, l’aérodynamisme, le pneu à carcasse radiale, le phare à LED, le moteur rotatif et les phares antibrouillard figurent parmi les innovations développées au fil des ans.

Le constructeur italien Ferrari dominera la première partie des années soixante en remportant six courses d'affilée. En 1966, le vent tourne sur la piste du Mans et, pour la première fois, le constructeur américain Ford remporte l'épreuve d’endurance avec la GT40, une voiture qu’il développait depuis 1964.

Ford répète l’exploit en 1967 avec les pilotes américains Dan Gurney et Anthony Joseph Foyt. Dans cet extrait d’archives de l’émission Dossier du 29 août 1967 portant sur Enzo Ferrari, le duel Ford-Ferrari de 1967 est présenté.

Extrait de la course opposant Ford et Ferrari aux 24 heures du Mans 1967. Journaliste : Max Cacopardo Réalisation Raymond Charrette.

C’est également l’occasion de voir l’ancien départ en épi qui avait cours au Mans. Les pilotes devaient alors traverser la piste en courant pour rejoindre leur véhicule.

Une pratique controversée qui a fait l’objet d'une protestation de la part du pilote belge Jacky Ickx en 1969. Ce dernier a décidé de traverser le circuit en marchant et en prenant le temps de bien ajuster sa ceinture avant le départ.

Dès l’édition suivante, le départ était devenu plus sécuritaire et était donné avec les pilotes déjà casqués et attachés à l’intérieur des voitures.

Nos images montrent également les coupés Chaparral 2F, munis de leurs ailerons révolutionnaires rétractables.

En 1991, le journaliste Philippe Crépeau assiste aux 24 heures du Mans. Il s’entretient en direct avec l’animateur Pierre Dufault à l’émission radiophonique Hebdo sport le 22 juin 1991.

Le journaliste Philippe Crépeau à son bureau, 1994. Photo : Radio-Canada / Robert Baron

Philippe Crépeau nous parle du circuit et des difficultés qu’une telle course représente pour les pilotes impliqués.

C’est un circuit de 13 600 km qui a été modifié au cours des années, notamment à la suite du terrible accident de 1955. En 1991, nous en sommes à la dixième version du circuit de la Sarthe.

Les vitesses, qui dépassent 350 km/h, ont déjà atteint 400 km/h dans la ligne droite Hunaudières.

Le journaliste nous parle des Porsche, Mercedes et Jaguar qui se font la lutte pour la victoire. Entre 1981 et 1987, Porsche a remporté toutes les éditions et, depuis 1987, c’est Mercedes et Jaguar qui se font la lutte pour la victoire.

Au moment où le journaliste s’entretient avec l’animateur Pierre Dufault, la course est commencée depuis six heures. Des Mercedes occupent les trois premières positions, une Jaguar tient la quatrième et une Mazda se trouve en cinquième.

Contre toute attente, c’est la Mazda 787B qui sortira victorieuse de la course de 1991. Mazda devient ainsi le premier constructeur japonais à remporter les honneurs au Mans.

Les 24 heures du Mans célébreront leur centenaire à la prochaine épreuve, qui se déroulera les 10 et 11 juin 2023.