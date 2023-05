Des syndiqués de Brandt Tractor de Chicoutimi déclenchent la grève

Les spécialistes en entretien de véhicules forestiers lourds lancent un signal d’alarme à l’entreprise Brandt Tractor basée en Saskatchewan, dont la succursale se trouve sur le boulevard du Royaume.

On en n’a plus de solutions. L’employeur se fout des juges et il se fout des lois du Québec , déplore Martin Levesque, conseiller syndical pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Syndicat national des employés de garage du Québec.

La grève a été déclenchée dans le cadre des négociations de la convention collective, échue depuis décembre 2020.

Selon le syndicat, qui est afiilié à la CSD , les négociations achoppent sur les modalités du régime de retraite, mais surtout sur la position de l'employeur, que le syndicat étiquette de mauvaise foi.

Ils ont toujours la phrase : "à l’entière discrétion de la compagnie", "au mérite et à la capacité". Toutes sortes de phrases comme ça qui font que même s’ils payaient un gars 50 $ de l’heure, le lendemain matin, convention ou non, ils décideraient de le descendre à 20 $. Le syndicat n’aurait pas un mot à dire , s’insurge Martin Levesque.

Le syndicat soutient que les négociations sur les modalités du régime de retraite n'aboutissent pas. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Le syndicat dit avoir gagné sa plainte concernant les employés de Chicoutimi devant le Tribunal administratif du travail (TAT) et que deux tribunaux supérieurs ont refusé d’entendre la cause.

On a déposé un outrage au tribunal, parce qu’ils ne se plient pas du tout à ce que les juges ordonnent d’enlever les phrases , déplore M. Levesque.

Une décision du TAT a été rendue le 19 mai à Québec. La juge Annie Laprade a déclaré que Brandt Tractor a cherché à entraver les activités du Syndicat national des employés de garage du Québec , car une communication à propos des négociations avait été envoyée directement aux salariés. Elle a ordonné à l’entreprise de cesser et de s’abstenir de chercher à entraver dans les activités du Syndicat et de verser 5000 $ à titre de dommages punitifs.

L’entreprise a plaidé en vain qu’il s’agissait d’une utilisation légitime de sa liberté d’expression, est-il inscrit dans la décision.

« L’employeur veut juste sortir le syndicat, c’est tout ce qu’il veut faire. » — Une citation de Martin Levesque, conseiller syndical, Syndicat national des employés de garage du Québec

Outre les procédures judiciaires, plusieurs séances de conciliation ont été vaines, selon le syndicat.

Avec les informations de Catherine Paradis et de Pascal Girard