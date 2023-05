La cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta (NPD), Rachel Notley, a dévoilé les trois premiers projets de loi auxquels son parti veut s’attaquer dès cet été s’il est élu le 29 mai. Ces projets créeraient des emplois, permettraient aux familles de faire des économies et protégeraient les régimes de retraite.

Le premier projet de loi veut plafonner le prix de l’électricité  (Nouvelle fenêtre) . Il s’attaque aussi aux prix des assurances automobile, aux coûts des activités pour enfants et à ceux des frais de scolarité. Le projet de loi inclut également la mise en place de services de garde à 10 $ par jour et leur prolongement avant et après l'école.

Il y a plusieurs éléments dans ce projet de loi sur l’accessibilité financière. Certains peuvent aller de l’avant sans législation, d'autres ont besoin d'une réglementation et d'autres nécessitent une législation. C'est pourquoi nous en ferons notre premier projet de loi , a souligné Rachel Notley.

Selon le NPD , si adopté, ce premier projet de loi permettra à la grande majorité des Albertains d'économiser près de 1000 $.

En moyenne, un Albertain économisera environ 450 $ grâce à nos modifications aux tarifs d’électricité et 450 $ supplémentaires grâce à notre modification aux prix des assurances , explique Rachel Notley, ajoutant que le reste dépend de chaque famille.

Le deuxième projet de loi abrogera la Loi sur la souveraineté de l’Alberta de Danielle Smith, introduira de nouveaux crédits d'impôt et éliminera le taux d’imposition de 2 % sur les premiers 500 000 $ de revenus des petites entreprises.

Le troisième projet de loi se penche sur la protection des régimes de pensions des Albertains. Il s’agit d’une loi empêchant tout futur gouvernement de se retirer du Régime de pensions du Canada.

Nous retournerons à la Chambre cet été, dès que possible, pour faire adopter la législation nécessaire pour soulager les familles albertaines, apporter une certitude aux investisseurs et garantir une sécurité aux personnes âgées de l'Alberta , a indiqué Rachel Notley.

Parmi ses priorités, le parti souhaite également s’attaquer au système de santé en créant 40 cliniques de médecine familiale, en embauchant 4000 professionnels paramédicaux et en mettant en place des mesures incitatives pour recruter plus de médecins de famille.

L’éducation est son autre cheval de bataille.

Le parti s’engage à augmenter le budget en éducation pour la prochaine rentrée en septembre, à embaucher 4000 enseignants et à mettre en place des services pour aider les jeunes avec des besoins d'apprentissages spécifiques.