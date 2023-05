Les travailleurs de la WSIB de l’Ontario menacent de faire grève

Les employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario (WSIB) menacent de faire grève si une entente avec la province n'est pas conclue d'ici la semaine prochaine.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les travailleurs, a déclaré jeudi que les employés veulent plus d'argent, plus de ressources et davantage de formation.

Trop de mes collègues fonctionnent sous pression , raconte Harry Goslin, président de la section locale du SCFP qui représente 3750 employés.

Lorsque les travailleurs qui fournissent des services importants aux Ontariens sont en difficulté, cela a un impact inévitable sur la livraison de ces services.

La WSIB offre des prestations d'assurance salaire, une couverture médicale et du soutien aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le SCFP dit avoir obtenu 97 % de votes favorables à une grève, et a fixé une date limite afin qu’un accord soit conclu d’ici à mardi prochain.

Si nous devons déclencher une grève légale, nous sommes prêts , souligne Harry Goslin. Malheureusement, nous ne sommes pas encore proches d'un accord , précise-t-il.

Le ministre du Travail n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

De son côté, le président du SCFP en Ontario, Fred Hahn, affirme que la charge de travail a augmenté considérablement pour les employés de la WSIB .

Il y a quelques années, le gestionnaire de cas moyen de la WSIB avait environ 70 cas à surveiller, 70 travailleurs blessés, 70 familles à assurer , explique-t-il en précisant qu’ aujourd'hui, pour certains, ce chiffre s’élève à 140, parfois plus .

Fred Hahn ajoute que les travailleurs de la WSIB ont besoin de plus de formation. Pour exemple, dit-il, l'organisation avait l'habitude de fournir six mois de formation à chaque gestionnaire de cas.

Cette formation a été réduite de moitié , déplore-t-il.

Les résultats de tout cela sont clairs : une charge de travail déraisonnable pour les travailleurs de la WSIB entraîne l'épuisement professionnel et le manque de personnel , ce qui pénalise les travailleurs blessés qui doivent attendre leurs prestations pendant des mois, conclut Fred Hahn.

