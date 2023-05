Vieillir à L’Isle-Verte près de 10 ans après le drame

La population de L’Isle-Verte pourra compter sur une nouvelle résidence pour aînés. Sa construction a été entamée il y a quelques semaines sur les lieux de l’ancienne Résidence du Havre et sera complétée 10 ans après la tragédie qui a coûté la vie à 32 personnes.

On veut tourner la page , souffle le président du conseil d’administration de la Corporation Les Amis des Aînés de L’Isle-Verte, Bruno Bélanger. Le montage financier du projet est complété et les premières pelles mécaniques ont fait leur apparition sur le terrain situé au cœur du village de plus de 1300 habitants.

À terme, 20 logements pour personnes âgées avec de légères pertes d’autonomie seront construits dans la Résidence de l’Ancrage, triplant ainsi le nombre de places disponibles pour vieillir dans la municipalité. De cette vingtaine d’unités, 17 seront des appartements 3 ½ et trois, des 4 ½.

Rendu en trois dimensions de la Résidence de l'Ancrage, vue de la route 132. Photo : Fournie par la Corporation des Amis des Aînés de L'Isle-Verte

Un projet d’un peu plus de 13 millions de dollars qui a officiellement été présenté au début mai à la population de L’Isle-Verte.

Selon le document qui leur a été présenté, le bâtiment devrait être complété au printemps prochain et ses premiers résidents pourraient faire leur entrée dès l'été 2024. Il a bénéficié du soutien du ministère des Affaires municipales, d’Ottawa et de la Société d’habitation du Québec, notamment.

La Municipalité offrira un congé d'impôt foncier de 35 ans et un crédit sur les taxes sur les services du nouveau bâtiment.

Une tragédie comme héritage

Bruno Bélanger ne s’en cache pas : le spectre de l’incendie à la Résidence du Havre en 2014 planait sur sa tête depuis les premiers balbutiements du projet l'année suivante. C’est un peu émotif , admet-il.

« Je le dis souvent, on a perdu 32 encyclopédies il y a dix ans. » — Une citation de Bruno Bélanger, président du conseil d’administration de la Corporation Les Amis des Aînés de L’Isle-Verte

La catastrophe aura tout de même joué dans l’élaboration des plans de la nouvelle résidence, que M. Bélanger qualifie de supérieur aux normes . Le bâtiment sera entièrement giclé et doté d’un plan d’urgence répondant aux exigences des services incendie.

Bruno Bélanger, président du conseil d’administration de la Corporation Les Amis des Aînés de L’Isle-Verte (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Même l’entrepreneur et les ingénieurs n’ont rien construit de tel en matière de protection contre le feu, soutient Bruno Bélanger, citant en exemple le choix des matériaux pour la bâtisse.

Aux yeux des architectes, poursuit-il, l’Isle-Verte est peut-être un endroit pour démontrer ce qui peut se faire, un genre de modèle pour l’avenir.

« Les prochaines années vont être intéressantes pour L'Isle-Verte et pour nos personnes âgées. [La Résidence de l'Ancrage] va être un bel endroit. » — Une citation de Bruno Bélanger

Le dernier morceau encore debout de la Résidence du Havre a été détruit en avril dernier. Rappel de la tragédie pour certains, évocation d'une nouvelle réalité pour d'autres.

C'est que depuis la funeste nuit du 23 janvier 2014, bien des Isle-Vertois se sont résignés à vieillir à Trois-Pistoles ou à Rivière-du-Loup, à plusieurs kilomètres de leur communauté. L’autre et seule résidence de la municipalité, la Villa Rose des Vents, ne peut accueillir qu’une douzaine de résidents. La Résidence du Havre, elle, comptait 52 places.

La nouvelle résidence sera munie de plusieurs services, comme l'aide aux bains, la présence de préposés aux bénéficiaires 24 heures sur 24 et différents dispositifs pour prévenir les incendies. Photo : Fournie par la Corporation des Amis des Aînés de L'Isle-Verte

Quand on est résidents de petites paroisses, de petits patelins, des fois, c’est dur de s’en aller ailleurs. On est habitués à nos jeunes, à notre monde, à notre pharmacie [...]. C’est un dépaysement , résume Bruno Bélanger.

La venue de ce nouveau havre semble susciter un intérêt palpable au sein de la population. L'organisme Les Amis des Aînés de L'Isle-Verte dit avoir recueilli plus de 60 noms de personnes voulant déménager dans la Résidence de l'Ancrage.

Démarrer une résidence pour aînés, contre vents et marées

La construction de la résidence commence à un moment particulièrement houleux pour bien des résidences pour aînés au Québec. Depuis 5 ans, près de 500 établissements ont fermé leurs portes, notamment pour des raisons de rentabilité.

Les plus petites résidences, celles comptant moins de 100 personnes, sont particulièrement touchées par cette vague de fermetures.

La démolition de la Résidence du Havre s'est terminée en avril 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

C’est un souci de tous les instants , assure Bruno Bélanger. Au début du projet, je m’arrêtais beaucoup à ça.

L'homme associe les difficultés que rencontrent les résidences pour aînés à la conjoncture économique actuelle. Pour sa part, il dit avoir confiance en la rentabilité de la Résidence de l'Ancrage, mais on est très conscients que ce n'est pas facile.