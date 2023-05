Une entreprise biotechnologique de Vancouver reçoit 300 M$ pour prendre de l’ampleur

Une entreprise de biotechnologie de Vancouver reçoit de nouveaux investissements totalisant 300 millions de dollars de la part d’Ottawa et de la Colombie-Britannique pour accroître ses capacités de recherche et de développement dans la fabrication d'anticorps.

La société AbCellera Biologics a contribué à la mise au point du premier traitement par anticorps contre la COVID-19. Elle a ainsi participé à créer le Bamlanivimab, un médicament produit par la pharmaceutique américaine Eli Lilly et approuvé par Santé Canada en novembre 2020.

Cette année-là, l’entreprise avait déjà reçu 175 millions de dollars d'Ottawa pour augmenter ses recherches sur les anticorps.

Mercredi, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi de 225 millions de dollars supplémentaires pour des projets de recherche et d'essais cliniques. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, de son côté, lui fournit 75 millions de dollars.

AbCellera Biologics compte ajouter des capacités de recherche et de développement à son projet d'usine de fabrication d'anticorps thérapeutiques prévue depuis 2020.

Ottawa précise que ces fonds permettront de soutenir le projet de l’entreprise de mettre sur pied un campus ultramoderne de biotechnologie doté d’une nouvelle installation de développement préclinique d’anticorps . Ils serviront aussi à apporter des améliorations à ses installations actuelles à Vancouver.

Nous allons faire de notre pays un joueur mondial de premier plan en biofabrication et en sciences de la vie, tout en créant de bons emplois et en stimulant l’économie au Canada , s’est réjoui le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Selon le vice-président principal d'AbCellera, Murray McCutcheon, le nouveau campus de l'entreprise permettra de faire passer la recherche sur les thérapies à base d'anticorps des premières idées aux essais cliniques.

Il précise que l'accent sera d'abord mis sur les thérapies par anticorps destinées à lutter contre le cancer et les maladies auto-immunes.

AbCellera Biologics a été fondée en 2012 et compte actuellement environ 500 employés. D’après Murray McCutcheon, l'usine de fabrication et le nouveau projet de recherche et d'essais cliniques créeront environ 400 emplois.