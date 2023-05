De l’équipement pour les sauvetages d’urgence volé à Rivière-Héva

Le vol a été commis dans la nuit de mardi à mercredi, dans une annexe de la caserne de pompiers.

Une remorque et son contenu, soit un traîneau d’évacuation d’urgence, un véhicule tout terrain et de l’équipement utilisé par les pompiers et les ambulanciers lors de sauvetage ont été volés.

Le traîneau a été retrouvé mercredi matin dans le secteur de Preissac, mais les autres items demeurent manquants.

Les pompiers et ambulanciers utilisent ces équipements pour intervenir lors d'urgences en milieu isolé. Photo : Gracieuseté : Municipalité de Rivière-Héva

On n'a aucune idée de qui aurait pu voler ça. La [poignée] devant la remorque était barrée, tout comme la porte. Mais un voleur, c’est un voleur , se désole Nathalie Savard, directrice générale de la Municipalité et directrice adjointe du Service de sécurité incendie de Rivière-Héva.

Pas d’équipement, pas de sauvetage

La perte de ces équipements empêche Rivière-Héva de participer à des opérations de sauvetage en milieu isolé, une opération qui doit se faire conjointement entre deux casernes.

On a avisé nos confrères de Malartic et de Val-d’Or ainsi que le Centre d’appels d’urgence, ajoute Mme Savard. Il faut modifier nos procédures d’intervention. C’est dommage parce qu’on a à cœur le sauvetage d’urgence. On fait ce métier là pour venir en aide aux gens, les secourir. Ça nous brise le cœur. À cause de cet acte, il y a des gens qui vont en souffrir s’ils sont pris en milieu isolé. On ne pourra pas répondre jusqu’à ce que ça soit réglé.

La Sûreté du Québec enquête.