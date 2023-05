Robert Charlebois en mode CharleboisScope

Le 17 juin 21 h sur la scène Bell

Si Robert Charlebois a 78 ans, il n’a pas fini pour autant de faire la fête. C’est ce qu’il propose avec son CharleboisScope, un concert rock de grande envergure en musique et en image. Le spectacle, qui est déjà récompensé de plusieurs prix et acclamé d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, viendra clore les Francos cette année.

L'affiche du spectacle de Robert Charlebois «Robert en Charleboisscope». Photo : Robert en CharleboisScope

Soolking

Le 15 juin 21 h sur la scène Bell

Soolking, l’un des artistes les plus en vogue de la scène urbaine, s’offrira la Place des Arts cette année. Le rappeur, qui saupoudre sa musique de raï, la chanson populaire algérienne, apportera les succès Balader et Suavemente dans ses valises, et promet de faire danser les Montréalais et Montréalaises.

Voici les autres têtes d’affiche de la scène Bell : FouKi, 9 juin 21 h

Roxane Bruneau, 10 juin 21 h

Cœur de pirate, 11 juin 21 h

Lisa LeBlanc,13 juin 21 h

Loud, 14 juin 21 h

Les Louanges, 16 juin 21 h

Ariane Roy

Le 13 juin 20 h, scène Loto-Québec

Ariane Roy a définitivement le vent dans les voiles. Après avoir été finaliste aux Francouvertes en 2020, elle a été nommée Révélation Radio-Canada l’année suivante, avant de compléter son tour du chapeau au dernier Gala de l’ADISQ, où elle a été sacrée Révélation de l’année. Après son premier album Medium plaisir (2022), elle trimballe son indie rock nonchalant sur son nouveau simple Charlie (avec Valence), qu’on devrait entendre aux Francos cette année.

C’est notre histoire, un hommage à Renée Martel

Le 11 juin 20 h sur la scène Loto-Québec

Un peu plus d’un an après le décès de la reine du country québécois Renée Martel, sa fille Laurence Lebel lui a livré un hommage lumineux avec l’album C’est notre histoire, sur lequel on peut entendre des artistes de la nouvelle vague, comme Fanny Bloom, les sœurs Boulay, Elliot Maginot ou encore Étienne Coppée reprendre ses plus grands succès. Le groupe se rassemblera sur scènes aux francos le temps d’un spectacle-événement.

Les sœurs Boulay interprètent «Cowgirl dorée» sur l'album qui rend hommage à Renée Martel. Photo : Camila Forteza

Voici les autres têtes d’affiche de la scène Loto-Québec : Gros Méné, 9 juin 20 h

Bon Enfant, 10 juin 20 h

Choses Sauvages, 14 juin 20 h

Dumas, 15 juin 20 h

Martine St-Clair, 16 juin 20 h

Jay Scøtt, 17 juin 20 h

Pierre de Maere

Le 14 juin 18 h, scène Loto-Québec

Les Francos de Montréal se font une mission d’accueillir les artistes qui font vibrer la francophonie ailleurs dans le monde. C’est le cas du jeune Belge Pierre de Maere, révélation masculine des Victoires de la musique 2023, qui connaît une ascension fulgurante en Europe avec son electro-pop planant et sucré.

Les Révélations Radio-Canada

Le 11 juin 17 h, Brasseur de Montréal

Les Révélations Radio-Canada, qui regroupent Marilyne Léonard, Parazar, Joseph Sarenhes, Waahli, Rémi Cormier et Élisabeth St-Gelais, auront droit à leur vitrine aux Francos de Montréal. Ces six artistes à l’avenir prometteur viendront vous présenter leur musique pop, rap ou encore classique, lors d’un spectacle spécial animé par Nicolas Ouellet.

Les six Révélations Radio-Canada 2023-2024 seront en spectacle le 11 juin aux Francos de Montréal. Photo : Radio-Canada

Pour lire la programmation complète des Francos de Montréal, rendez-vous sur le site Internet de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .