Ottawa investit plus de 7,6 millions de dollars dans des entreprises saskatchewanaises

Dans un communiqué de presse, le gouvernement fédéral affirme que ce financement vise à soutenir la croissance de ces entreprises qui sont dans les secteurs de l'innovation, la fabrication de pointe, de la transformation des ingrédients alimentaires et des industries numériques.

La Saskatchewan est un endroit merveilleux pour développer son entreprise, car elle offre de nombreuses nouvelles possibilités dans les domaines de la transformation des aliments et des ingrédients, de la technologie et de la fabrication de pointe , souligne Daniel Vandal.

« Les entreprises, qui s’ajoutent aux forces des secteurs des ressources naturelles et de l’agriculture de la province, contribuent à diversifier l’économie et à créer un avenir prospère et durable pour les travailleurs de la Saskatchewan. »