Les services policiers du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ont récemment uni leurs efforts pendant sept semaines pour mener des enquêtes qui ont mené à plus d'une centaine d'accusations, annonce la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cette opération conjointe contre la criminalité menée du 2 avril au 17 mai a donné les résultats suivants, selon la GRC :

16 enquêtes;

29 personnes accusées;

113 accusations déposées, dont 47 en matière de drogue et 38 en matière d'armes à feu;

saisie de drogues d’une valeur supérieure à 61 000 $;

saisie de 20 armes à feu;

récupération de biens volés d'une valeur supérieure à 3000 $.

La GRC explique que des représentants des divers services policiers ont commencé à discuter de cet effort collaboratif en février et qu’ils ont lancé leur initiative le 2 avril.

Le partenariat rassemble diverses unités de la GRC , les services de renseignements criminels de la Nouvelle-Écosse, les polices municipales de Bridgewater et de Kentville ainsi que les groupes intégrés de lutte contre les crimes de rue de la côte sud et de la Vallée.

Les enquêtes et les mesures d'application des lois ont eu lieu à plusieurs endroits dans les comtés de Lunenburg et de Kings, y compris dans les villes de Bridgewater et de Kentville, indique la GRC .

Les représentants de ces divers services policiers, cités dans un communiqué, soulignent que ces communautés sont maintenant plus en sécurité. Ils comptent poursuivre ce genre de collaboration.