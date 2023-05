L’aide de la modélisation et des satellites dans la prédiction et le combat des feux

Alors que des feux continuent de brûler en Alberta, des experts en lutte contre les incendies utilisent la modélisation et les satellites pour faciliter les efforts de lutte contre les incendies.

Des modèles mathématiques sont ainsi mis à profit pour prédire l'activité des incendies et mieux comprendre comment les combattre. La technique permet aux experts de créer un modèle tridimensionnel des incendies existants ou historiques afin de déterminer où les feux continueront à brûler, leur degré d’agressivité et comment certaines conditions météorologiques pourraient les affecter.

Nous avons des experts en comportement des incendies qui travaillent constamment avec une variété d'outils à leur disposition, y compris la modélisation et l’état des combustibles dans diverses parties de la province , explique Christie Tucker, responsable de l'unité d'information d’Alberta Wildfire.

Cette approche donne une idée de la meilleure façon de lutter contre les incendies non maîtrisés et aide les pompiers en première ligne à mieux prévoir les déplacements du feu et de la fumée.

Il ne s’agit cependant pas d'une pratique infaillible, précise Christie Tucker. Il y a toujours des choses dont on ne peut pas prédire exactement le déroulement... quand les choses se déplacent très rapidement, quand il y a des rafales de vent, c'est moins prévisible.

Des outils d'analyse des incendies de forêt

Le professeur d'ingénierie informatique Gabriel Wainer, de l'université Carleton, se concentre sur la création d'équations mathématiques permettant de simuler l'activité des feux de forêt.

Selon lui, cette technologie a connu des avancées majeures au cours de la dernière décennie, ce qui permet aux pompiers de mieux comprendre les incendies et d'y faire face.

Modèles, simulations, intelligence artificielle, systèmes d'information géographique, visualisation, données en temps réel, informations satellitaires, sans oublier les experts sur le terrain : nous disposons actuellement de nombreux outils pour tenter de résoudre ce problème , note Gabriel Wainer.

Les satellites peuvent fournir des informations sur des éléments tels que le pouvoir radiatif des incendies, une mesure de la quantité d'énergie émise par un feu. Cela permet aux responsables de la lutte contre les incendies de savoir où se trouvent les points chauds, ainsi que les endroits où le feu est le plus susceptible de progresser et à quelle vitesse.

S'il y a par exemple plus de vent et que le combustible n'est plus de l'herbe, mais plutôt des pins ou des séquoias [arbres], pas besoin de brûler quoi que ce soit. Il suffit de modifier le modèle mathématique pour savoir ce qui va se passer , explique Gabriel Wainer.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de satellites d'observation de la Terre a considérablement augmenté, grâce à une technologie moins coûteuse et à l'arrivée de l'industrie privée.

Selon l'Union of Concerned Scientists, une organisation de défense de la science, il y avait 192 satellites de ce type en 2014. Aujourd'hui, il y en a 971.

Avec les informations de Katarina Szulc