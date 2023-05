Cycles Devinci récompensée pour son rayonnement international

Ce gala récompense les entreprises qui s’illustrent dans le monde par leur croissance, leur innovation et leur leadership.

Cycles Devinci s’est particulièrement fait remarquer grâce à la conception de vélos en libre-service (VLS).

Bien connus à Montréal sous le nom BIXI, ces vélos entièrement fabriqués à l’usine de Chicoutimi sont reconnus et appréciés dans 43 villes, dont Londres, Barcelone, Rio de Janeiro et Dubaï. À ce jour, plus de 100 000 VLS fabriqués au Saguenay ont été déployés à travers la planète , peut-on lire dans le communiqué annonçant les lauréats.

Au total, 32 entreprises québécoises étaient finalistes dans 7 catégories. Des prix ont été remis à 11 lauréats.

Bien plus qu’un événement de reconnaissance, la 4e édition de MercadOr Québec a su rassembler et souligner les efforts et succès de nombreuses entreprises exportatrices qui contribuent à l’essor économique et au développement régional , affirme la directrice générale et commissaire à l’internationale de SERDEX International et présidente de Commerce International Québec, Nadine Brassard.

Cycles Devinci est la seule entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir reçu un prix pour l’édition 2023.

Cette année est fructueuse pour le fabricant régional qui a aussi reçu le prix Entreprise de l’année, lors du gala des Dubuc de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord, au début du mois de mai.