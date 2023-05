Sony travaille sur une console portable du nom de Project Q

Nous allons lancer un appareil qui vous permettra de diffuser en continu n’importe quel jeu depuis votre console PlayStation 5 en utilisant le mode Remote Play [jeu à distance] par le biais d’une connexion wi-fi , a déclaré Jim Ryan, le patron de PlayStation, lors de la conférence PlayStation Showcase mercredi après-midi.

La console portable de Sony sera dotée d’un écran 1080p de 8 pouces (20,3 cm) avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde (60 Hz), et servira surtout à jouer à distance à des jeux de la console PlayStation 5 (PS5) en utilisant une connexion wi-fi.

Pour lancer une partie sur Project Q, il faudra donc d’abord détenir une PS5 sur laquelle le jeu est préalablement installé.

Les joueurs et les joueuses peuvent s’attendre à retrouver les mêmes boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de Sony, gâchettes adaptatives et retour haptique inclus.

Contrairement à nombre de ses adversaires sur le marché des consoles portables, Project Q ne permettra pas de jouer à des jeux natifs ni à des jeux en nuage (cloud gaming). Il n’est toutefois pas impossible que des fonctionnalités les intègrent plus tard.

Une compétition grandissante

Le marché des consoles de jeux portables est florissant, notamment en raison du succès de la console hybride Nintendo Switch, à laquelle peut davantage se comparer l’appareil présenté par PlayStation mercredi.

Valve a pour sa part parti le bal des ordinateurs de poche pour le jeu dématérialisé avec la Steam Deck, annoncé en 2021, suivi par Logitech et sa G Gaming Handheld, puis par Razer avec la Edge. Plus tôt cette année, Asus a dévoilé la ROG Ally.

L’ordinateur de poche de Sony, Project Q, devrait être lancé au cours de l’année. Le géant japonais s’est toutefois fait avare de détails concernant une date précise ou encore le prix de l’appareil.