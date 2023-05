Xavier Dolan et Robert Lepage dans la troisième saison de C’est comme ça que je t’aime 

Le tournage de la troisième et dernière saison de C’est comme ça que je t’aime s’est amorcé récemment, selon ce qu'a annoncé Radio-Canada jeudi. Plusieurs comédiens et comédiennes s’ajoutent à la distribution pour ce dernier tour de piste, dont Xavier Dolan, Robert Lepage, Patrick Hivon, Pier-Luc Funk et Catherine Trudeau.