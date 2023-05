Le Cirque du Soleil s’invite dans le métavers de Roblox pour l’été

Dans Cirque du Soleil Tycoon, les joueurs et joueuses pourront créer leur propre univers du cirque québécois inspiré de son nouveau spectacle de tournée Echo, ce qui comprend les artistes et la foule.

«Roblox» est un jeu massivement multijoueur en ligne de type «sandbox» (ou bac à sable) dont l'objectif est de créer un jeu pour qu'il soit visité par d'autres internautes. Photo : Site web de Roblox

Le jeu en ligne permettra également aux internautes d’accéder aux coulisses de la production d’événements du Cirque.

Élargir le public du Cirque du Soleil

Le groupe affirme que cette collaboration s'inscrit dans la mission nouvellement définie de l'entreprise qui consiste à diversifier son offre au-delà des spectacles.

Lancer la toute première expérience numérique du Cirque du Soleil sur une importante plateforme immersive comme Roblox était très logique pour nous , a dit Sébastien Ouimet, responsable du divertissement filmé et immersif de l'entreprise, dans un communiqué de presse.

« Roblox vise à rassembler les gens et, dans ce cas-ci, nous permet également d'offrir une expérience en coulisses très convoitée à des millions de fans en même temps, sans distance ou autres limites physiques. » — Une citation de Sébastien Ouimet, responsable du divertissement filmé et immersif

L'entreprise espère qu'elle réussira à séduire une partie des plus de 66 millions d'utilisateurs et utilisatrices en activité au quotidien sur Roblox et à attirer du même coup une nouvelle base d’adeptes.

Cirque du Soleil Tycoon sera offert gratuitement sur Roblox à compter de l'été 2023 sur la plupart des plateformes et appareils, y compris les consoles, les ordinateurs et les téléphones intelligents.