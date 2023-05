Travaux routiers : des files d’autos à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Depuis un peu plus d'une semaine, des bouchons de circulation de plusieurs kilomètres se forment matin et soir à l'approche de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en raison de multiples chantiers sur les routes de la région. Le maire de la municipalité, Pierre Dolbec, interpelle la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, afin d'exiger une meilleure planification des travaux.

Ç'a créé des bouchons monstres, on a des attentes de 1 h 30-2 h. C’est catastrophique. Moi, je le vis parce que je vis ici , dénonce-t-il. Selon Pierre Dolbec, c’est une situation qui se répète d’année en année parce que le ministère des Transports est incapable de planifier adéquatement ses travaux.

Il insiste aussi sur le respect des horaires de chantier, prévu pour être à l’extérieur des heures de pointe. Je demande tout simplement qu’elle [Geneviève Guilbault] parle à ses gens, puis qu’elle leur dise qu’ils ont des choses à respecter , déclare le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Une meilleure coordination exigée

Pierre Dolbec doute du niveau de planification des travaux du ministère des Transports et des différentes municipalités. À Pont-Rouge, la rue Dupont est fermée. Ici [l’intersection de la Route de Fossambault et de la route Duchesnay], j’ai des travaux et il y en a sur Fossambault, dans le parc industriel, jusqu'à la hauteur du Grand-Capsa, qui est en resurfaçage , énumère-t-il.

La fermeture de la route Dupont déplace une grande partie du trafic automobile vers sa municipalité, elle-même aux prises avec des travaux. J’ai en moyenne 19 000 autos par jour sur Fossambault. Maintenant combinée au trafic que je ramasse de Sainte-Christine, de Saint-Basile, de Pont-Rouge, de Saint-Raymond et compagnie, on s’entend que mon 19 000 est pas mal plus élevé que ça estime le maire.

Techniquement, si on regardait aujourd'hui les trois chantiers qui sont en vigueur, ils auraient dû repousser le resurfaçage de Fossambault. Déjà là, ça aurait été beaucoup moins pire , avance-t-il.

Les travaux sur la rue de Fossambault doivent se terminer vendredi et lundi. Ceux sur la rue Dupont prennent fin le 3 juin. Cependant d’autres travaux sont prévus par le MTMD à partir de juin.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette.