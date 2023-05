La chanson, la danse et l’humour à l’honneur dans la programmation estivale du ROSEQ

Dévoilée mercredi matin, à Saint-Fabien, la programmation du Réseau d'été propose des spectacles intimistes aux citoyens de l’Est-du-Québec.

Des artistes comme le Gaspésien Alan Côté, l'artiste innue Kanen, l’humoriste Guillaume Pineault, la révélation Radio-Canadienne Noé Lira ou encore la porte-parole du Réseau d'été Jorane sont de la programmation.

Selon Jorane, les spectacles offerts par le ROSEQ ont une importance particulière pour les différents artistes qui composent la programmation.

Je compare un peu ce réseau au chemin de Compostelle des artistes du Québec. De se promener de village en village, puis d'aller découvrir chaque lieu et de se laisser imprégner aussi par la nature. C'est un mode contemplatif, un mode relax qui nous est proposé en partageant notre art. C'est vraiment un cadeau du ciel , confie la porte-parole du Réseau d'été 2023.

La porte-parole du Réseau d'été 2023 du ROSEQ Jorane présentera une version épurée de son spectacle « Hemenetset » pendant la saison estivale. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Damian Siqueiros

Jorane, porte-parole du ROSEQ, en prestation dans notre studio ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Même fréquence Jorane, porte-parole du ROSEQ, en prestation dans notre studio. Contenu audio de 17 minutes

Les nouveautés de 2023

En nouveauté cette année, le ROSEQ proposera trois spectacles familiaux de danse grâce à un partenariat avec La danse sur les routes. Cet ajout a pour but de stimuler l'intérêt envers cette discipline artistique.

Avec cette programmation, le directeur général du ROSEQ , Frédéric Lagacé, a bon espoir d'attirer à nouveau un large public en salle, une tendance qui a été observée l'automne dernier.

« Pour nous, c'est un véritable retour à une programmation régulière. » — Une citation de Frédéric Lagacé, directeur général du ROSEQ

Le directeur général du ROSEQ, Frédéric Lagacé Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

On constate un retour progressif du public dans les salles. On n'était pas loin de nos standards habituels de fréquentation. Là, on sent que notre courbe est encore à la hausse. L’année 2023 marque un vrai retour à la régularité pour nous, autant dans le volume de diffusion, de spectacles, d'artistes et de nombre de diffuseurs , affirme ce dernier.

Cet été, 36 artistes performeront dans 25 lieux différents, de Péribonka, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Avec les informations de Xavier Lacroix