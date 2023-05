La communauté d’Akwesasne partage les frontières de l’Ontario, du Québec et de l’État de New York. Cette situation géographique la rend susceptible d'être le théâtre d'activités de contrebande et de traversées illégales des frontières, selon le chef de la police mohawk d'Akwesasne. (Photo d'archives)

Photo : Facebook/Akwesasne Mohawk Police Service