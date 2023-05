Deux villes se muniront de caméras pour détecter les excès de vitesse

Les communautés de Paradise et de Mount Pearl deviendront les premières villes de Terre-Neuve-et-Labrador à sévir au moyen de caméras contre les automobilistes qui font de l’excès de vitesse.

Les deux municipalités du nord-est d’Avalon vont adhérer au projet pilote de la province, qui est en préparation depuis plusieurs années.

Les caméras seront installées à plusieurs endroits à Mount Pearl et à Paradise d’ici au 1er juin.

Il y aura des panneaux qui alerteront les gens qu’il y a une caméra , a déclaré Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L. Nous essayons de réduire la vitesse. Nous n’essayons pas de tromper les gens.

Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L. Photo : Curtis Hicks/CBC

Aucun conducteur ne recevra de contravention pendant le programme pilote. Il recevra plutôt un avertissement par la poste. Les municipalités, de concert avec la province, recueilleront des données afin d’orienter le déploiement éventuel des radars dans toute la province.

Un projet-pilote bien accueilli

Le maire de Paradise, Dan Bobbett, milite pour les radars depuis qu’il a été élu en 2013. Il a déclaré que les caméras sont bien accueillies dans sa ville, où l’excès de vitesse est l’une des principales préoccupations qu’il entend des résidents.

La question a été soulevée au cours des consultations provinciales sur les changements réglementaires à l’assurance automobile en 2017 et en 2018. Les membres du public, l’industrie de l’assurance et la police ont demandé à la province de permettre aux villes d’installer des caméras d’application de la loi.

Des modifications ont été apportées au Code de la route à l’automne 2019 et le processus a nécessité la collaboration de plusieurs ministères, de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, de la GRC et des municipalités.

Mount Pearl, la deuxième plus grande ville de la province, est également enthousiaste à l’idée de se joindre au programme pilote, dans l’espoir de rendre les résidents plus en sécurité à court et à long terme.

Nous avons hésité à continuer à faire les choses à l’ancienne. C’est une excellente initiative qui utilise la technologie. C’est novateur du point de vue provincial, mais nous le voyons partout dans le monde , a noté le maire Dave Aker.

Une source importantes de revenus de contravention

La plupart des provinces utilisent déjà des caméras d’application de la loi pour les excès de vitesse, et les grandes villes engrangent des millions de dollars de revenus.

Toronto a gagné 34 millions $ avec 560 000 infractions au cours des deux premières années de son programme, qui a commencé en 2020. À Ottawa, le gouvernement local a dû dépenser 2 millions $ pour un nouveau centre de traitement.

La ministre Sarah Stoodley a déclaré que l'objectif n’est pas de faire de l’argent, mais de ralentir les conducteurs dans les zones problématiques.

Nous savons que les radars réduisent la vitesse de 30 à 50 %, a-t-elle dit. Ils réduisent les accidents, les blessures graves et sauvent des vies.