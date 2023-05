Entre hausse et statu quo : Québec propose deux scénarios d’immigration pour 2024-2027

La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a présenté deux documents à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Recueil de statistiques sur l’immigration au Québec et le Cahier de consultation doivent guider les discussions à venir sur les quotas d'immigration dans la province.

Il faudra attendre avant de connaître la cible finale du gouvernement Legault, puisque celui-ci doit entendre l'avis des experts et des organisations avant de prendre part à la consultation publique qui devrait avoir lieu au début de l'automne prochain.

Toutefois, les deux documents donnent le ton sur les priorités de Québec.

Deux scénarios

Le premier scénario propose une hausse graduelle des seuils d’admission pour atteindre 60 000 en 2027, une hausse de l'immigration des travailleurs qualifiés et le gel des regroupements familiaux.

De plus, les admissions du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) volet « Diplômés du Québec » seraient réalisées en continu et hors plafond. Les postulants au PEQ – qui sont déjà établis au Québec et parlent français, fait valoir Québec –, le nombre total d'immigrations permanentes devrait excéder la cible de 60 000.

Scénario 1 : Nouvelles admissions 2024-2027 2024 : 50 000 2025 : 54 000 2026 : 57 000 2027 : 60 000

La première orientation vise à tendre vers une sélection composée entièrement de personnes immigrantes adultes connaissant le français dans les programmes d’immigration économique et à augmenter la proportion de personnes adultes déclarant connaître le français à l’admission .

Le deuxième scénario propose quant à lui un maintien des seuils d’admission à 50 000 pendant les quatre années couvertes par la planification pluriannuelle. Les admissions réalisées dans le PEQ volet Diplômés du Québec seraient incluses à l’intérieur des cibles, lit-on dans le Cahier de consultation.

Le MIFI soumet aussi douze orientations, qui représentent autant de pistes de discussion pour la consultation publique à venir.

Il est notamment question de langue française, à la fois dans l'immigration et dans la francisation de sélection québécoise des nouveaux arrivants, de reconnaissance des compétences et de régionalisation des personnes immigrantes.

Le premier ministre François Legault et la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, vont tenir une conférence de presse en début d'après-midi.

Plus de détails suivront.