Il s’agit de Martin Dagenais, qui occupait depuis deux ans le poste d’entraîneur adjoint avec les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey de l’Ontario.

La rumeur circulait depuis mardi, alors que le journal Le Droit avait révélé que le Franco-Ontarien s’était entendu avec la formation rouynorandienne pour une durée de trois ans.

L'homme de hockey natif de Marionville, près d’Ottawa, devient ainsi le 11e entraîneur-chef dans l'histoire des Huskies et prend la relève de Brad Yetman, dont le contrat n’a pas été renouvelé par l'état-major de l'organisation.

Le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, soutient que Martin Dagenais a d’abord et avant tout été embauché pour ses qualités humaines.

Premièrement, les qualités de l’individu qu’il est. En bout de ligne, c’est ce qu’on cherchait à la base, avoir un bon individu, un bon pédagogue , mentionne Gaucher.

« C’est un ancien enseignant de formation, donc au niveau de la pédagogie, j’ai eu des bons commentaires. On a passé beaucoup de temps ensemble, j’ai appris à le connaître, j’ai eu de bonnes références pour lui, c'était donc le choix logique. » — Une citation de Yannick Gaucher, directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda

Le bon fit

Le nouveau pilote de la meute affirme ne pas avoir été difficile à convaincre, quand il a été approché par l’organisation des Huskies.

C’est un peu le fit. Les premières rencontres avec Yannick ont été très positives. Parfois, tu ne parles presque pas de hockey au début, c'est juste de savoir si ça va fonctionner avec cette personne. Le fit était excellent et pour moi, c’était un no brainer. Je pense que c'est une bonne place pour moi pour faire mes débuts comme entraîneur-chef dans le junior majeur , exprime Martin Dagenais.

Celui-ci ajoute que les partisans de l’équipe peuvent s’attendre à voir une équipe rapide, dynamique et intense sur la glace la saison prochaine, qui sera la 28e dans l'histoire des Huskies.