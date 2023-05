Un Manitobain affirme que le centre de traitement Bruce Oake lui a sauvé la vie

Ce dernier a commencé le programme de traitement, qui s'étend sur une période de quatre mois, en décembre 2021. Il indique qu'à cette époque, ses problèmes de dépendance l’avaient mené au plus bas.

Je savais que tout ce qui m’attendait c’était soit la prison ou la mort , raconte-t-il.

« J'étais vaincu. J'étais épuisé. » — Une citation de Shane Sturby-Highfiel, finissant de programme de traitement au Centre Bruce Oake

Shane Sturby-Highfield a développé des problèmes de drogues et d’alcool depuis l’âge de 15 ans. Il affirme qu'il a cherché à se faire soigner à deux reprises auparavant, mais sans succès.

À cause de ses problèmes de dépendance, le père de 36 ans dit qu'il a dû vendre sa maison, qu'il a perdu ses économies, son fils et sa famille, et qu'il est même devenu un itinérant.

Il ajoute qu'il a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, alors qu'il vivait dans la rue.

Mon fils me manquait. Ma famille me manquait. Je n'avais plus de stabilité ni de but. Sans ça, l'espoir s'envole assez rapidement et les lumières s'éteignent , se rappelle Shane Sturby-Highfield.

Shane Sturby-Highfield avec son fils de six ans. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Il a finalement appelé un ami et lui a demandé de l’emmener au centre de désintoxication le jour suivant.

Je lui ai dit que c'est comme ça que tu vas me trouver et si la porte est verrouillée, défonce-la. Fais tout ce que tu as à faire pour m'emmener.

M. Sturby-Highfield a passé quatre jours au sein l’organisme Main Street Project, où un employé l’a aidé à entrer en contact avec le centre de traitement des dépendances Bruce Oake.

Pendant huit mois, il y a reçu de l’aide pour traiter ses problèmes de dépendance et pour avoir un meilleur contrôle sur sa vie.

Shane Sturby-Highfield affirme qu'il célèbre maintenant la plus longue période de sobriété qu'il a connu depuis ses 15 ans.

Près de 200 finissants du programme

Shane Sturby-Highfield fait partie de près de 200 personnes qui ont complété le programme de quatre mois depuis l’ouverture du Centre Bruce Oake, il y a deux ans.

Le centre dispose de 50 lits et offre un traitement aux hommes qui ont des problèmes de dépendance.

Le directeur général du Centre Bruce Oake, Greg Kyllo, indique que c'est un programme assez rigoureux et être en mesure d'atteindre cet objectif, c'est une véritable étape pour à peu près tous ceux qui le font , selon lui.

En plus des 179 finissants du programme, le centre a également aidé 349 personnes en difficulté, 236 membres de la famille qui s'inquiétaient pour leurs proches et recherchaient des ressources et 244 autres personnes référées par le biais de soutiens de proximité, selon lui.

Opposition initiale de citoyens

Le centre de traitement des dépendances Bruce Oake a ouvert ses portes en mai 2021 dans le quartier Crestview à Winnipeg, malgré l’opposition initiale de certains résidents.

Il a été nommé en l’honneur de Bruce Oake, qui a succombé à une surdose en 2011, à l’âge de 25 ans.

Selon Greg Kyllo, le programme se distingue de ce qui est offert ailleurs dans la province.

Habituellement, les programmes sont beaucoup plus courts, généralement trois ou quatre semaines. Donc, 16 semaines vous donnent cette base , explique-t-il.

L’entrée est gratuite pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer les frais de traitement.

De plus, la date de sortie du centre est à la discrétion des participants, une fois le programme achevé.

Vous partez quand vous êtes prêt et quand vous pouvez le faire en toute sécurité , explique M. Kyllo.

Après avoir quitté le centre, les finissants obtiennent du soutien à vie à travers une association d’anciens participants au programme.

Le centre dispose aussi d’une ligne d’appel ouverte en tout temps. Une centaine d’appels y sont enregistrés chaque jour, selon Greg Kyllo.

Une longue liste d’attente

Selon Greg Kyllo, le centre fait des progrès malgré une longue liste d’attente. Pour chaque place qui se libère, des dizaines de personnes attendent de commencer le traitement, selon lui.

Nous avons eu jusqu’à 306 [inscriptions sur la liste d’attente] , précise-t-il. Nous constatons des progrès.

Le directeur général de Bruce Oake est d’avis que le centre a eu un profond impact sur les participants du programme.

Il indique qu'environ 13 % des participants qui entrent au centre ont un emploi à leur admission et seulement un quart d'entre eux ont un logement.

Un an après le traitement, 83 % ont décroché un emploi et 97 % occupent un logement stable.

Greg Kyllo indique que 40 % des participants sont autochtones, tandis que 28 % sont des jeunes.

Bien que le centre ait vu de nombreuses réussites depuis 2021, il est conscient qu'il y a encore du travail à faire.

Greg Kyllo aimerait surtout voir plus de logements de transition et d'endroits sûrs pour les personnes qui ont délaissé leurs problèmes de dépendance.

Il ajoute que des discussions sont en cours pour ouvrir un deuxième centre qui s'adresserait aux femmes et aux personnes non binaires.

Le directeur général de Bruce Oake affirme que ce nouveau centre pourrait le nom de la cofondatrice et mère de Bruce, Anne Oake. Cette dernière est décédée peu de temps après l'ouverture du centre qui porte le nom de son fils.

Je pense qu'à ce stade, nous espérons vraiment que cela pourrait être possible dans le futur , estime Greg Kyllo.

Avec les informations de Brittany Greenslade