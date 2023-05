Dépenses en santé par habitant : le N.-B. à l’avant-dernier rang des provinces

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a publié cette semaine un rapport sur les sommes et les proportions des dépenses effectuées par le gouvernement et les résidents de la province en 2020 en matière de santé.

L’organisme conclut d’une part que le Nouveau-Brunswick occupait cette année-là l’avant-dernier rang des provinces canadiennes quant à ses dépenses par habitant dans le secteur de la santé, et d’autre part que le pourcentage du PIB provincial consacré à la santé (16 %) était plus élevé que la moyenne canadienne (14 %).

Les dépenses du Nouveau-Brunswick étaient de 7683 $ par habitant en 2020, selon le Conseil de la santé. Seules les dépenses de l’Ontario étaient plus faibles, à 7666 $ par habitant, alors que la moyenne canadienne était de 8021 $ par habitant. Les dépenses de Terre-Neuve-et-Labrador par habitant étaient les plus élevées à 9131 $.

On est parmi celles qui dépensent le plus quand on le met sur la base du PIB , mais on a ralenti l’augmentation des dépenses par habitant plus rapidement que la moyenne nationale , explique le directeur général du Conseil de la santé, Stéphane Robichaud, au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud Photo : Radio-Canada

Auparavant, durant les premières années du Conseil, le Nouveau-Brunswick était toujours dans les deux ou trois, même la première province par habitant en dépense. On est maintenant en dessous de la moyenne nationale , souligne-t-il.

Le Conseil de la santé a été formé en 2008.

Consacrer plus d’argent à la santé n’est pas forcément la solution à tous les défis en ce domaine, reconnaît Stéphane Robichaud.

Dix ans d’augmentation de 6 % par année, il était clair que ce n’était pas soutenable à long terme [...] et qu’on ne pouvait pas démontrer des résultats qui montraient d’une façon proportionnelle qu’on amenait des améliorations , dit-il.

Les patients paient une part importante de leurs soins

Le Conseil de la santé s’intéresse aussi aux dépenses faites par les patients eux-mêmes ou par leur assurance maladie privée pour des services de santé comme les médicaments, la physiothérapie, les soins dentaires, les soins optométriques, etc.

L’organisme précise qu’en 2020, les dépenses par habitant en la matière au Nouveau-Brunswick figuraient parmi les plus élevées au Canada (2170 $) comparativement à la moyenne nationale de 2082 $.

Les médicaments au Nouveau-Brunswick constituent la plus grande source de dépenses du public en matière de santé. Photo : iStock

Les médicaments au Nouveau-Brunswick entraînaient la plus grande part de ces dépenses à 37,5 % (815 $ par habitant) alors que la moyenne nationale était de 32,3 % (672 $).

Il ne faut pas conclure pour autant que la population néo-brunswickoise est plus malade que les autres, selon M. Robichaud. Il peut y avoir des médicaments qui sont peut-être couverts ailleurs, mais pas ici, ou la couverture est plus généreuse ailleurs qu’ici , dit-il par exemple.

Le gouvernement défend ses dépenses

Un porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Sean Hatchard, rappelle que le budget provincial 2023-2024 prévoit près de 3,6 milliards de dollars pour les soins de santé.

C’est près de 345 millions de dollars de plus qu’au cours de l’exercice précédent. M. Hatchard estime que cette hausse de 10,6 % équivaut à peu près à l’augmentation la plus importante en plus de 20 ans.

Sean Hatchard ajoute que la province, en vertu de son plan de santé, fait des changements pour améliorer la livraison des soins et l’accès aux services de santé. Il mentionne par exemple une mise à jour du régime de médicament du Nouveau-Brunswick qui rend les médicaments d’ordonnance plus abordables pour les patients à faible revenu ou qui n’ont pas d’assurance privée.