Cette situation affecte la qualité des services éducatifs dispensés aux élèves du primaire et du secondaire , résume la vérificatrice générale Guylaine Leclerc, qui a déposé la somme de ses travaux d'audits à l'Assemblée nationale jeudi.

Il s'agit donc de plus de 30 000 enseignants, principalement des suppléants, embauchés sans formation qualifiante en enseignement. Ils ne détiennent ni brevet d’enseignement ni permis probatoire ou autorisation provisoire pour le faire.

Cette situation déjà décriée a des répercussions sur les classes : plusieurs élèves subissent des changements d’enseignants répétés, ce qui nuit à leur réussite scolaire selon diverses études , relaie le rapport.

Plus de 30 000 enseignants, principalement des suppléants, ont travaillé l’équivalent de 8,3% des jours totaux travaillés par l’ensemble des enseignants. Photo : Getty Images / Nikada

Quant à la pénurie de personnel invoquée pour justifier le recours à ces embauches, elle demeure mal comprise, les centres de services scolaires audités ne disposant pas d’une information complète et fiable sur ses causes ni sur les enjeux qui y sont liés .

Les raisons des démissions ne sont pas documentées. Il n'existe pas, non plus, de données sur le profil des enseignants non légalement qualifiés. De son côté, le ministère de l'Éducation est incapable de déterminer exactement le nombre de postes à pourvoir et de cerner les taux de rétention de la profession, détaille la vérificatrice générale.

Plus de 180 pages dissèquent l'utilisation des fonds publics dans trois domaines ciblés : le personnel enseignant, l'octroi de contrats de gré à gré dans le réseau de la santé et des services sociaux, et l'accès aux services médicaux pour les patients souffrant de troubles mentaux graves.

Concurrence en berne

L'audit s'est également penché sur les contrats publics offerts de gré à gré dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il s'agit d'une procédure de négociation directe avec un seul fournisseur sélectionné sans concurrence.

Dans l'ensemble des 22 CISSS et CIUSSS, 73 % des contrats ont été proposés de gré à gré, recense la vérificatrice générale.

Pour trois organismes évalués de plus près, la dépense en main-d’œuvre indépendante pour les soins infirmiers et les soins d’assistance a doublé ces quatre dernières années. Alors qu'elle s’élevait à 14,4 millions de dollars en 2016-2017, elle est passée à 25,5 millions en 2019-2020 et à 50,5 millions en 2021-2022.

Ces contrats ont pu engendrer un risque de dépendance envers certains fournisseurs , pointe le rapport en citant l'exemple d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour laquelle Québec a investi 1,3 million de dollars.

Pourtant, les coûts par rendez-vous liés à l’utilisation de cette plateforme, négociés par le ministère, ont fortement augmenté en quelques années pour les trois établissements que nous avons audités , peut-on lire dans l'analyse.

Dans un autre chapitre, Guylaine Leclerc a aussi relevé des ruptures dans la continuité des services pour les patients ayant des troubles mentaux graves. L’accès aux soins et aux services représente un réel défi pour nombre de ces personnes, notamment en raison du manque de ressources d’hébergement adéquates.

Les travaux d’audit ont porté sur les trois années comprises entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022.