La fondation Sur la pointe des pieds offre une première aventure à des trentenaires

L'aventure avec un groupe de 11 malades plus âgés se déroule dans le Réservoir du poisson blanc, au nord de Gatineau dans l'Outaouais.

« Dans la trentaine, tu as des responsabilités financières, tu es en ascension de carrière, ce sont des besoins qui sont propres aux 30-39. On a réalisé qu’il y a très très peu de programmes spécifiques aux besoins des 30-39. » — Une citation de Jean-Michel Fortin, directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds

La fondation Sur la pointe des pieds offre depuis plusieurs années des sorties d’aventure en plein air à des jeunes atteints du cancer.

Le directeur de la fondation Sur la pointe des pieds, Jean-Charles Fortin, espère maintenant répondre aux besoins d'une tranche d'âge à la recherche d'accompagnement.

On s’est rendu compte que c’est une tranche d’âge qui est laissée pour compte. On peut parler de la maternité par exemple, tu es rendu à 30-35 ans, tu veux des enfants et là, avec le cancer on n’est plus certain que ça va se passer ou à l’inverse tu as déjà des enfants et tu te demandes ce qui va se passer avec tes enfants durant ton cancer , donne-t-il en exemple.

C’est une employée de la fondation, elle-même dans la trentaine, qui a fait germer l’idée d’une nouvelle cohorte.

Les discussions seront certainement différentes qu’avec les plus jeunes puisqu’ils ont davantage d’expérience de vie. Nos intervenants aussi sont dans la trentaine, alors ce sera un bon défi de ne pas se projeter lors des interventions , souligne toutefois M. Fortin.

Par contre, il assure que les groupes de 30-39 ans feront dorénavant partie de la programmation régulière des expéditions de la fondation Sur la pointe des pieds.

Au total, l’organisme offrira cinq expéditions au cours de l’année. Le nombre pourrait encore augmenter en 2025.

Les activités sont financées notamment grâce à des événements caritatifs, comme le Double défi des deux Marios.