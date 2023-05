Haïfa Zemni, élève d’Orléans et nouvelle présidente de la FESFO

Au micro de l’émission Les matins d’ici, jeudi, le sourire dans sa voix était facilement perceptible.

Ça va très bien. [...] Je suis un peu sur mon petit nuage cette semaine , a dit l’élève de 11e année de l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, qui était jusqu’à tout récemment la vice-présidente de l’organisme.

Elle a été élue à la présidence de la FESFO à l'issue du processus d’élections qui a eu lieu du 11 avril au 19 mai 2023, incluant une période de mise en candidature, une campagne électorale, ainsi qu'une période de scrutin.

Elle succède ainsi à un autre natif du quartier d’Orléans, Jean-Philippe Bisson.

« La francophonie est une valeur partagée par beaucoup de jeunes, et pas seulement par les gens d’Ottawa. C’est ce qui me motive à m’impliquer dans la FESFO. » — Une citation de Haïfa Zemni, nouvelle présidente de la FESFO

Haïfa Zemni en est à sa troisième année d’implication au sein de l’organisme. Pour elle, il était tout naturel de courtiser la présidence. Ce poste permet de représenter tous les jeunes Franco-Ontariens de la province. Tu peux ainsi [faire] avancer les dossiers qui te tiennent à cœur et faire résonner leurs voix.

Entretien avec Haïfa Zemni, nouvelle présidente de la FESFO

Pour l’instant, il est difficile de déterminer quelles seront les priorités mises de l’avant par Haïfa Zemni.

Avec le retour en présentiel post-pandémie, il y a beaucoup de dossiers qui reviennent et qui s’ajoutent, mais je dirais que la sécurité linguistique et le postsecondaire en français sont deux gros dossiers où il y a encore des choses à changer.

L’engagement

Il a été question dans l’actualité, au cours des derniers mois, d'un essoufflement du militantisme chez les francophones en situation minoritaire. Mais la nouvelle présidente préfère voir le verre à moitié plein.

Le retour en présentiel ramène l’engagement des jeunes. Cette année, il y a eu une participation record aux élections de la FESFO . On sent l’envie de rencontrer les gens partout en province et de partager des intérêts communs , a-t-elle répondu.

Invitée à courtiser les jeunes, Haïfa Zemni n’a pas manqué l’occasion de parler positivement de son organisme, qu’elle considère comme une deuxième famille .