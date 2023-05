À quelques semaines du défilé de la Fierté, Pride Toronto pourrait devoir réduire sa programmation cette année. Le festival est aux prises avec une hausse importante des coûts liés à la présence policière et aux assurances.

L'organisation a vu ses primes d'assurance augmenter de 300 % et le coût des policiers rémunérés en service augmenter de 150 %, affirme le directeur général de Pride Toronto.

Sherwin Modeste explique cette hausse par le fait que le festival a pris de plus en plus d'envergure.

En 2022, les organisateurs s'attendaient à ce qu'entre 1,8 et 1,9 million de personnes assistent aux festivités.

Selon Sherwin Modeste, les problèmes de sécurité entourant les grands festivals publics et la communauté LGBTQ+ sont des facteurs qui ont contribué à cette augmentation des coûts.

La haine envers la communauté LGBTQ2, malheureusement, a toujours été là , constate Sherwin Modeste.

Souvent, les gens diront, vous savez, ça se passe aux États-Unis, ça ne va pas venir au Canada. Malheureusement, c'est ici , assure-t-il.

Selon le directeur général de Pride Toronto, Sherwin Modeste, le groupe envisage de réduire la programmation du festival en raison de l'augmentation des coûts liés aux assurances et à la sécurité. Photo : Radio-Canada / Mike Cole

Pour 2022, les coûts des assurances pour l'événement s'élevaient à 60 000 $, mais les taux pour cette année atteignent 278 000 $.

Du côté de la police de Toronto, la rémunération des agents l'an dernier a coûté 62 000 $. Cette année, la facture atteint les 168 000 $.

Le Service de police de Toronto indique qu'il a besoin de 90 agents cette année pour un nombre total de 1400 heures de travail.

L'an dernier, 78 policiers ont été sollicités pour 500 heures de service.

Les tarifs sont tout simplement ridicules , affirme l'organisateur

Ces tarifs sont tout simplement ridicules , estime Sherwin Modeste, face à ces deux hausses.

Nous avons actuellement des conversations avec les trois paliers de gouvernement pour [nous] aider à absorber certains de ces coûts, car en tant qu'organisation, nous n'avons pas budgété une augmentation de plus de 300 % des assurances et une augmentation de plus de 150 % des policiers rémunérés , explique le directeur général de Pride Toronto.

Selon la porte-parole de la police de Toronto, Stephanie Sayer, le corps policier recommande l'augmentation d'agents présents lors du festival en raison de l'augmentation substantielle de la portée de l'événement, et non en raison de risques de sécurité élevés .

Avec un parcours du défilé étendu, des heures de festival plus longues et une nouvelle terrasse en plein air avec une capacité de 1000 personnes, le Service de police de Toronto juge que l'augmentation du nombre d'agents et d'heures de travail est nécessaire.

La hausse de 7 % du taux horaire des agents effectuant des tâches rémunérées en vertu de leur convention collective contribue à l'augmentation de ces coûts, explique Stephanie Sayer.

À l'heure actuelle, la police de Toronto n'a pas reçu d'informations sur des menaces accrues de sécurité liées au festival de la fierté , écrit-elle dans une déclaration.

L'assureur de Pride Toronto, BFL Canada, n'a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

« Au final, le festival est plus grand cette année. Le Service de police de Toronto recommande cette augmentation pour assurer la sécurité publique et la circulation sécuritaire des piétons et des usagers de la route. » — Une citation de Stephanie Sayer du Service de police de Toronto

Si les pourparlers avec les autres niveaux de gouvernement n'aboutissent pas à un financement supplémentaire, le festival devra réduire ses dépenses.

Cela signifie que des centaines d'artistes locaux qui sont embauchés pour l'événement subiront probablement le poids de la réduction des coûts, affirme Sherwin Modeste.

Pride Toronto craint que des artistes locaux feront les frais de la réduction des coûts. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Nous avons un festival dans moins de six semaines , rappelle-t-il.

Nous avons besoin de réponses concrètes. Nous devons savoir que nos gouvernements à tous les niveaux prennent au sérieux les vies des membres de la communauté queer , ajoute le directeur général.

Solliciter l'aide des gouvernements

Nous avons entendu parler du besoin de sécurité accrue identifié par des organisations en lien avec Pride et des coûts qui y sont liés , affirme la porte-parole de la ministre fédérale de la Sécurité publique, Audrey Champoux, dans une déclaration écrite.

Notre gouvernement s'est engagé auprès de Fierté Canada Pride (Pride Toronto inclus) et continuera de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour s'assurer que toute personne célébrant des événements et des festivals liés à la Fierté puisse le faire en toute sécurité et de manière inclusive , assure-t-elle.

La Ville de Toronto dit avoir fourni du financement à Pride Toronto cette année ainsi que des ressources humaines en fonction des besoins.

La Municipalité ajoute qu'il n'y a pas de financement supplémentaire disponible pour le festival.

La Ville continuera de travailler avec les organisateurs d'événements (comme Pride) pour améliorer l'efficacité de la planification et aider à réduire le coût des services dans la mesure du possible , peut-on lire dans une déclaration écrite.

Selon un porte-parole du ministre du Tourisme de l'Ontario, le gouvernement Ford verse 550 000 $ par année à Pride Toronto.

Il s'agit de l'un des plus grands festivals de la province.

Nous continuerons à soutenir les communautés LGBTQ+ en Ontario, notamment en aidant des événements comme Pride Toronto afin qu'ils prospèrent dans les secteurs du tourisme et de la culture de l'Ontario , lance Alan Sakach du ministre du Tourisme.

Avec les informations de Shawn Jeffords de CBC News