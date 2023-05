Les finalistes du Prix Excellence culture Estrie sont connus

Il s'agit de la musicienne Roxane Beaulieu, de l'artiste en arts visuels Deborah Davis et du réalisateur et scénariste Jean-Sébastien Dutil.

Le prix récompense un artiste, un écrivain, un artisan ou un travailleur en culture qui fait preuve d'excellence et qui souhaitent continuer à se développer dans la région.

Roxane Beaulieu, qui est claviériste et pianiste jazz, a été choisie pour sa carrière qu'elle mène en deux volets : la performance et l'enseignement. Elle est également coordonnatrice de l'École de musique du Centre d'art de Richmond. La musicienne co-signe la musique de la création jeunesse, Nora la trotteuse.

En plus de pratiquer la gravure et différentes techniques mixtes, Deborah Davis, a fondé et dirige Les ateliers Dufferin où elle y offre des formations. L'artiste souhaite marier davantage les arts visuels et la littérature dans la prochaine année.

Puis, Jean-Sébastien Dutil a signé, en tant que réalisateur et scénariste, le documentaire Le bien-être, en plus de confonder son entreprise les Productions des Lucarnes inc. Dans les prochains mois, il se penchera sur un deuxième documentaire au sujet de la crise du logement et se questionnera également sur l'importance des organismes communautaires dans notre société.

Le prix sera remis le 15 juin prochain. Le gagnant recevra, entre autres, une bourse de 1500 $.