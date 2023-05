Les députés à l’Île-du-Prince-Édouard appuient unanimement la communauté LGBTQ+

Les députés à l’Île-du-Prince-Édouard ont unanimement exprimé leur appui à la communauté LGBTQ+ et à l’amélioration des soins d’affirmation du genre.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, et la députée verte Karla Bernard ont présenté cette motion en Chambre.

Nous devons tous devenir de meilleurs alliés, des dirigeants sincères ayant une bonne volonté pour ceci et pour les changements que nous souhaitons , a déclaré M. Bevan-Baker.

Karla Bernard a souligné que les personnes transgenres ont besoin d’un meilleur appui financier et des soins d’affirmation du genre qui ne sont disponibles à l’heure actuelle qu’à l’extérieur de la province.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, a expliqué à l'Assemblée législative qu'il faut en faire plus pour défendre les droits de la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada

Santé Î.-P.-É. a approuvé une nouvelle politique qui augmente le nombre d’interventions chirurgicales d’affirmation du genre couvertes par l’assurance-maladie provinciale. Mais il revient au Cabinet de prendre cette décision.

Selon un porte-parole, la politique présentée au Cabinet demeure confidentielle pour le moment, mais elle élargit la portée de ce qui est considéré comme des opérations chirurgicales médicalement nécessaires pour améliorer l'accès à un plus grand nombre de services, y compris les interventions chirurgicales à l'extérieur de la province.

Santé I.-P.-É. confirme les propos récents de l’organisation communautaire Soins d’affirmation de genre de l’Île-du-Prince-Édouard ( GACPEI ). Cette dernière a indiqué qu’un examen gouvernemental de l’ancienne politique en ce domaine a conclu qu’elle ne cadrait pas avec les preuves scientifiques et les normes en matière de pratique médicale.

Jocelyn Adams, cofondatrice de cette organisation, souligne que la nouvelle politique comprend des normes appuyées par l’Association médicale canadienne et la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard. Alors nous espérons que le processus politique ne perturbera pas trop la livraison de ces soins de santé.

Réactions politiques

Karla Bernard a lancé le défi aux autres députés de participer à au moins une activité de la communauté LGBTQ+ pour mieux connaître et appuyer ces personnes.

Dans un monde où il y a tellement de haine et où la haine, la peur et l’ignorance progressent, c’est une occasion pour vous de répandre de l’amour , a-t-elle déclaré.

Quatre députés, dont le premier ministre Dennis King, étaient absents lors du vote. M. King participait à une réunion avec les autres premiers ministres de l’Atlantique et le ministre fédéral de l’Environnement.

Dennis King a auparavant donné son appui à la communauté LGBTQ+. La députée Bernard lui a demandé s’il appuyait sans équivoque l’heure de conte drag et d’autres initiatives du genre.

Oui. Je veux simplement que tout le monde soit à son meilleur, soit aimé, respecté et honoré, et c’est ainsi que je vais continuer de me comporter , a répondu M. King.

Le député conservateur Brad Trivers a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce que quiconque vote contre la motion puisqu’elle porte sur le respect et les soins pour chacun.

Le député libéral Gord McNeilly a profité de l’occasion pour demander à nouveau la création d’un poste de commissaire à l’inclusion. La différence entre l’amour et la haine, c’est l’indifférence , a-t-il souligné.

La ministre de l’Éducation, Natalie Jameson, a ajouté que le système scolaire s’efforce d’être un milieu où chacun se sent accepté et respecté.