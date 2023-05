Un été à moustiques s’annonce dans la région de la capitale nationale, selon les experts

La combinaison de l'humidité de cette année et de la sécheresse de l'année dernière me laisse penser que cette année sera favorable aux moustiques , a prédit Davis Beresford, professeur agrégé de biologie à l'université de Trent et spécialiste des morsures d’insectes.

M. Beresford, qui vit à l'est de Peterborough, a déjà pu constater l'abondance de moustiques dès qu'il sortait de sa maison de campagne.

Je n'ai rien vu de tel depuis 15 ans , a-t-il témoigné. Selon lui, les conditions sont similaires dans la région d'Ottawa.

Il explique que l'élévation du niveau des rivières, des ruisseaux et des étangs laisse de petites flaques d'eau au fur et à mesure qu'ils diminuent. Une fois que ces flaques sont isolées des grandes masses d'eau, elles deviennent favorables aux moustiques pour qu’ils puissent y pondre leurs œufs et se développer à l'abri des prédateurs.

M. Beresford a également fait remarquer que le temps sec de l'année dernière pourrait se traduire par une diminution du nombre de prédateurs qui mangent les moustiques, notamment les libellules.

Par conséquent, il y a beaucoup plus de moustiques, de moustiques adultes , a-t-il expliqué.

40 espèces dans la région

Il prédit que le pire moment - c'est-à-dire le meilleur moment pour les moustiques - commencera dans la période actuelle, avant de diminuer en juillet et en août, avant de reprendre cet automne.

Conseiller scientifique chez GDG Environment, Mark Ardis reconnaît que cet été pourrait absolument être difficile pour ceux qui essaient de se débarrasser de ces insectes.

Nous avons eu un hiver avec beaucoup plus de neige, ce qui se traduit par un plus grand nombre de bassins vernaux , a-t-il indiqué. Et comme le niveau de la nappe phréatique est élevé, toute précipitation entraîne la formation de mares, qui sont autant de sites de reproduction potentiels pour les moustiques.

Il existe plus de 40 espèces dans la région, selon Mark Ardis. (Photo d'archives) Photo : iStock

Il a ajouté que les différentes espèces de moustiques éclosent et deviennent adultes à des moments différents. Il existe plus de 40 espèces dans la région, a précisé M. Ardis. Les températures plus fraîches pourraient permettre aux espèces printanières de vivre plus longtemps et de se joindre à leurs congénères estivaux.

Nous allons probablement voir ces moustiques rester dans les parages un peu plus longtemps , a-t-il prévu. Nous allons donc assister à un chevauchement des différentes espèces.

M. Beresford reconnaît que c'est une possibilité.

Selon M. Ardis, les changements climatiques ont également élargi l'aire de jeu de certaines espèces. Trois types de moustiques méridionaux sont désormais présents dans la région d'Ottawa. Cependant, aucune n'est dangereuse en tant que transmetteur de maladies.

Réduire les populations de moustiques

M. Ardis est responsable d'un projet de lutte contre les moustiques dans le quartier de Kanata Nord.

Le programme utilise un larvicide à base de bactéries qui attaque les moustiques à la source, c'est-à-dire dans les eaux stagnantes où leurs larves se développent. Le programme vise à réduire les populations de moustiques de 80 à 90 %.

M. Beresford a conseillé aux habitants de faire attention aux flaques d'eau inconnues ou cachées qui pourraient s'accumuler autour de leur maison, y compris dans les collecteurs d'eaux pluviales.

Les insectifuges à base de DEET restent la référence pour éloigner les moustiques, selon les experts. (Photo d'archives) Photo : iStock

Selon lui, les insectifuges à base de DEET restent la référence pour éloigner les moustiques. Il suffit d'en mettre une petite quantité sur les poignets des vêtements, a conseillé M. Beresford.

L'idéal est d'en mettre quelques gouttes, comme on met du parfum. Ce n'est pas de la crème solaire.

M. Beresford a également exhorté les habitants à ne pas laisser les moustiques gâcher leur été.

À mon avis, le bénéfice psychologique que procure le fait d'être dehors l'emporte largement sur l'irritation.