Mattea Roach se classe 2e en finale du Tournoi des maîtres de Jeopardy !

L'auteure et baladodiffuseuse canadienne était en deuxième place après le premier match et a pris la tête lors du deuxième match avant la finale, la dernière partie du match.

Les trois concurrents ont donné la mauvaise réponse, mais à cause du pointage du premier match, James Holzhauer a fini par battre Mattea Roach par 2110 $ US.

Il a donc remporté 500 000 $ US et le tout premier trophée Trebek, nommé d’après le défunt hôte de longue date Alex Trebek.

Mattea Roach a gagné 250 000 $ US, soit environ 340 000 $ CAN. Depuis le début de son aventure à ce jeu télévisé, Mattea Roach a aussi remporté plus de 750 000 $ CA pour avoir gagné 23 matchs consécutifs en 2022, la cinquième plus longue séquence de victoires jamais enregistrée sur Jeopardy !

Mattea Roach a aussi terminé troisième au Tournoi des champions, en novembre 2022.