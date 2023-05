Le groupe Donnelly demande une protection contre ses créanciers

Le groupe Donnelly, une société de gestion de pubs et de restaurants à Vancouver, a déclaré avoir fait une demande de protection contre ses créanciers en raison des effets de la pandémie.

Il s’agit d’un premier pas stratégique pendant que l’entreprise se soumet à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, explique l’entreprise dans un communiqué.

Le groupe Donnelly est propriétaire de 11 établissements à Vancouver, dont le pub Lamplighter à Gastown et la microbrasserie Bomber Brewing près de Commercial Drive dans l’est de la ville.

Il a également trois pubs à Toronto et trois salons de coiffure pour hommes, Barber & Co.

Ceci est un outil constructif et non pas destructif, car il apportera de la stabilité et de la croissance au secteur de la restauration , explique le PDG du groupe, Jeff Donnelly.

D’après le directeur général de l’Alliance des détenteurs de permis d’alcool, Jeff Guignard, le secteur peine à surmonter les effets de l’inflation, le manque de personnel et le remboursement des prêts que les entreprises ont dû contracter pendant la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, le groupe Donnelly dit que ses pubs et autres commerces continueront de fonctionner comme d’habitude. Il maintiendra ses liens avec ses employés et fournisseurs.

D'après les informations de Karin Larsen