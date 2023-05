Une programmation de 182 spectacles présentée par Diffusion Saguenay

C'est la première programmation complète depuis quatre ans tout de même , a lancé d’entrée de jeu lors d’une entrevue accordée au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Claudine Bourdages, directrice programmation, marketing et logistique pour Diffusion Saguenay.

Le lancement s’est fait au Théâtre C.

Variée

La programmation comprend en août les humoristes Jérémy Demay, Cathy Gauthier et le Jonquiérois Philippe Laprise, présent au lancement, ainsi que la soprano Marie-Ève Munger et le Cirque Éloize en septembre.

Le mois d’octobre sera particulièrement occupé avec 21 représentations. Ce mois présentera entre autres Luce Dufault, Mike Ward, Atchoum et l’Orchestre national de jazz de France.

Novembre verra l’arrivée de Boucar Diouf, Mario Pelchat et Karkwa et pour clore 2023, Jeanick Fournier offrira trois spectacles en décembre.

Théâtre, danse, on touche à tout, le scolaire, vraiment , a poursuivi Claudine Bourdages.

Deux nouvelles salles

Cette dernière était particulièrement heureuse de pouvoir compter en même temps sur le Théâtre C, à Chicoutimi, le Théâtre du Palais municipal, à La Baie, et le Théâtre Palace Arvida, à Jonquière, en plus de deux nouvelles additions.

Ce qui se démarque, je trouve c'est qu’enfin on a trois salles de spectacles. On peut faire vraiment le mandat culturel complet. Aussi, pour la première fois, on annonce des spectacles qui seront produits par Diffusion Saguenay au Côté-Cour, à la salle Pierrette-Gaudreault également , a-t-elle annoncé.

Avec les informations Julie Larouche