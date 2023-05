Une cérémonie sur la réserve urbaine Naawi-Oodena en vue des travaux de construction

Des dirigeants de l'Assemblée des chefs du Manitoba, de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), de l’Asssemblée des Premières Nations, de la province du Manitoba et de la ville de Winnipeg se sont rassemblés pour l'événement.

Le président de la Nation Ojibway Brokenhead et président de la Société de développement du Traité no 1, Gordon BlueSky, se félicite du chemin parcouru.

Il n'y a pas si longtemps, nous devions encore obtenir une autorisation d'accès par le biais d'un cadenas et d'une clé auprès de l'organisme de sécurité qui était ici. C'est un jour très heureux , se réjouit-il.

Le site de 44 hectares, soit l’équivalent de 62 terrains de soccer, est situé sur les terres de l'ancienne caserne Kapyong à Winnipeg.

Il est appelé à devenir la plus grande réserve urbaine du Manitoba et l'une des plus grandes zones de développement économique urbaines dirigées par les Premières Nations au Canada.

Un accord a été conclu avec Services aux Autochtones Canada pour commencer les travaux sur le terrain situé à l'angle nord-est de l'avenue Taylor et du boulevard Kenaston. La Ville de Winnipeg entend notamment fournir des services de police, d’incendie ou d’ambulance.

Selon le communiqué de la Société de développement du Traité no 1, la construction devrait commencer au début de l'automne 2023.