Des équipements à la fine pointe pour le Sport-études baseball de Malartic

Les dirigeants de l’école secondaire Le Tremplin, qui ont pu compter sur la participation financière de plusieurs partenaires, espèrent ainsi offrir aux étudiants-athlètes un environnement optimal pour parfaire leurs habiletés. Ces avancées technologiques viennent aussi répondre aux recommandations de Baseball Québec.

Deux nouveaux lance-balles performants et précis ont été acquis depuis peu afin d’accroître la qualité et les volumes d’exercices.

Un lance-balle automatique digne du baseball professionnel est à la disposition des jeunes joueurs et joueuses. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le programme du Filon a aussi acquis deux traqueurs de performance qui permettent à l’entraîneur de mesurer les données précises sur les habiletés de chaque athlète. Il est ainsi possible de mesurer la vitesse de sortie, le mouvement et la direction de la balle à la frappe, en plus d’enregistrer la vélocité, le mouvement et la rotation de la balle au lancer.

Ces achats s’ajoutent à l’amélioration de la cage de frappeur extérieure, un projet réalisé en 2020.

On coche maintenant toutes les cases de Baseball Québec, se réjouit l’entraîneur-chef du programme, Martin Lecomte. Ça nous permet vraiment d’augmenter le volume de balles pour les jeunes. Plus ils ont de volume, plus ils s’améliorent. Ça donne aussi une motivation supplémentaire pour les jeunes de s’inscrire au programme et venir pratiquer leur sport favori.

Le Sport-études baseball de Malartic est notamment doté de monticules d'exercice en gymnase permettant de s'entraîner à l'année longue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour développer un maximum de joueurs

Fondé il y a huit ans, le programme de baseball du Filon regroupe 26 joueurs et joueuses cette année. Les dirigeants espèrent développer un maximum de joueurs pour les sélections régionales, mais aussi les voir se hisser parmi l’élite du Québec, comme ce sera le cas pour Jacob Leblanc et Zoé Lecomte la saison prochaine.

J’ai vraiment pu progresser dans le programme, confie Jacob Leblanc, qui évoluera la saison prochaine dans le midget AAA, au Saguenay. Quand je suis arrivé en secondaire 1, on n’avait pas autant d’équipements et ça pouvait devenir redondant. On ne pouvait pas mesurer nos résultats. Maintenant, on peut travailler plein de choses différentes et ça aide vraiment à s’améliorer.