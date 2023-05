L’Île-du-Prince-Édouard ajoutera près de 30 km de piste cyclable à ses routes

Deux nouveaux projets d’infrastructure à l’Île-du-Prince-Édouard pour le développement d’un réseau de sentiers et de pistes cyclables ont été annoncés mercredi.

D’un coût de 7 M$, les projets sont financés conjointement par la province et Ottawa et visent la sécurité des cyclistes et des piétons.

Un total de 29 kilomètres de nouveaux sentiers verront le jour : une piste cyclable de 3,1 km à Brookvale et 25,9 km de voies d’accotement pour cycliste à Kensington, Lower Montague et Brackley.

Cynthia King, propriétaire d’une entreprise destinée aux cyclistes et présidente de Cycling P.E.I., un organisme bénévole de cyclisme dans la province, croit que l’ajout des accotements pavés rendra les routes plus sûres. Nous avons besoin de cet espace , dit-elle.

Cynthia King, présidente de Cycling P.E.I. Photo : (Tony Davis/CBC)

Les conducteurs de véhicules doivent respecter la distance d’un mètre des vélos qu’ils dépassent.

Lorsqu’il n’y a pas d’accotements, les voitures doivent faire des virages pour nous éviter , explique-t-elle. La plupart des gens le font bien, mais l’accotement aide énormément les cyclistes et les piétons.

Popularité croissante du vélo chez les insulaires

Cynthia King ajoute que de plus en plus d’insulaires font du vélo. La pratique a particulièrement gagné en popularité dans la province pendant la pandémie.

Selon elle, l’argent investi par les gouvernements pour ces infrastructures en vaut la peine.

« Dans l’ensemble, c’est bon pour la santé des gens ainsi que pour l’environnement. » — Une citation de Cynthia King

Des accotements d’une largeur de 1,2 mètre seront ajoutés des deux côtés de la route 20, entre Kensington et Malpeque, sur une distance de 11 km.

Des travaux similaires seront faits sur une distance de 3,9 km sur la route 17 entre Montague et Panmure Island ainsi que sur 11 km de la route 15, pour offrir un accès direct entre Charlottetown et le Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.

Heath MacDonald, député de Malpeque. Photo : (Tony Davis/CBC)

Le député de Malpeque, Heath MacDonald, indique que ces nouveaux projets d’infrastructures ouvrent la voie vers un environnement plus vert.

On observe vraiment toutes sortes de vélos sur la route , dit-il. Des vélos électriques, des scooters et beaucoup d’autres sortes de véhicules qui ne sont pas traditionnels, comme le serait la voiture.