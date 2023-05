Les retraités de Rio Tinto tiennent à l’indexation de leur fonds de pension

Les quelque 400 membres de l'Association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan (ARSRTA) ont voté à l’unanimité pour demander le maintien de la clause d’indexation pour éviter de s’appauvrir.

Cette assemblée, qui avait lieu à l’Hôtel Delta à Jonquière, se tenait dans le cadre de la négociation du Régime agréé de pension Rio Tinto Alcan (RAPRTA) dont l’échéance était le 31 décembre 2022.

Environ 400 membres de l'Association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan étaient réunis à l'Hôtel Delta, à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Rio Tinto, ce qu'on entend des syndicats, ce qu’ils nous disent, c'est que, pour eux autres, l'indexation, n’y pensez plus. Donc, on est dans ce contexte-là. Puis, ce qu'on présente à nos membres aujourd'hui, c'est la situation de l'appauvrissement liée à l'indexation, d'autant plus que l'inflation est énorme dans les prochaines années , a expliqué Alain Proulx, porte-parole de l’ ARSRTA .

Une manifestation le 15 juin

La prochaine étape se déroulera le 15 juin alors que se tiendra l’assemblée annuelle du régime de retraite, en soirée à l’Hôtel Universel à Alma.

Alain Proulx a annoncé qu’une manifestation conjointe des retraités et des syndicats des employés se tiendra en marge de l’assemblée, qui est paritaire. Il a dit notamment avoir l’assurance que le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Donat Pearson, sera dans la rue avec eux.

5307 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’ ARSRTA affirme représenter l’ensemble des 6488 retraités syndiqués et des bénéficiaires du Québec, dont 5307 au Saguenay-Lac-St-Jean.

Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne reste pas chez nous à compter mes sous, moi. Je vais au resto, je vais dans les spectacles, je vais partout, je joue au golf. C'est des retombées économiques directes dans la région, mais si on a moins d'argent, on va moins dépenser , a exprimé Ginette Bergeron, une retraitée présente à l’assemblée.

Selon l’association, les sommes versées aux retraités équivalent pour l’ensemble du Québec à une masse salariale annuelle de près de 200 millions.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa et Pascal Girard