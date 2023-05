Des eaux turquoise, une plage de sable fin : le parc national de la Pointe-Pelée est en tête d’affiche d’une des dernières publications du site internet BlogTo. Une campagne de promotion est bien amorcée dans le Grand Toronto pour promouvoir la région du Sud-Ouest, qui l’été se transforme en destination prisée par les touristes canadiens et américains.

L’Office du tourisme de Windsor-Essex Île Pelée mise gros sur la saison 2023.

Son directeur général Gordon Orr prévoit que cette année sera probablement la plus lucrative depuis trois ans. Avant la pandémie, l’industrie touristique dans la région générait près de 500 millions de dollars.

Les touristes provenant de la région du Grand Toronto représentent une grande part du marché.

Nous reconnaissons que le Grand Toronto est une région clé pour notre marché. C’est pour cette raison que nous ciblons les ménages dans cette région , explique-t-il.

Wayne Smith est professeur en tourisme et en hospitalité à l’école Ted Rogers de gestion à l'Université métropolitaine de Toronto. Pour lui, le premier choix des Torontois est de passer des vacances dans le Nord comme à Muskoka .

« Ce que la publicité fait est de créer une autre option dans la tête des gens. » — Une citation de Wayne Smith, professeur en tourisme et en hospitalité

En effet, les Torontois se rendent de plus en plus dans le Sud-Ouest, comme le constate la mairesse de l’Île Pelée Cathy Miller.

Nous avons de plus en plus de visiteurs. En général, ils viennent du Grand Toronto et du sud de l’Ontario. C’est facile pour eux, le trajet dure seulement 4 heures en descendant l’autoroute 401, dit-elle.

Le parc national de la Pointe-Pelée est située dans la partie continentale du Canada le plus au sud. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rébecca Salomon

Pour Marion Joppe, ancienne professeure à l'école de gestion en hôtellerie et en tourisme à l'Université de Guelph, la région du Sud-Ouest fait bien de s'adresser directement aux Torontois pendant la période estivale.

Le Grand Toronto est ciblé par beaucoup de destinations parce qu’il y a une concentration de gens d’un niveau de revenu assez élevé pour la plupart, qui peuvent se permettre des séjours avec des expériences relativement coûteuses , dit-elle.

Cependant il ne s’agit pas seulement de vacanciers nantis puisque beaucoup choisissent de passer leurs vacances dans la province pour réduire les frais de transport associés à des voyages à l’étranger ou dans d’autres provinces.

Des efforts pour aider l’industrie touristique

L’industrie du tourisme émerge tout juste de la pandémie et le financement gouvernemental est d'une grande aide.

Récemment mis en place, l’investissement du gouvernement en collaboration avec l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario se concentre sur des projets visant à promouvoir le tourisme dans la région, grâce au Fonds d’aide au tourisme et au Fonds canadien de revitalisation des communautés.