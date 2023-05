Une reconversion réussie pour une église de Trois-Rivières

La communauté semble beaucoup apprécier la nouvelle vocation de l’église. Plus de 5 000 personnes ont fréquenté le Centre de solidarité Saint-Eugène l’année dernière.

L’église était menacée de destruction en 2017, un destin inconcevable pour les membres de la communauté. Un groupe de personnes s’est mobilisé pour sauver l’église de la destruction et lui offrir une nouvelle vocation, notamment celle de redonner l’espace à la communauté.

Cinq ans plus tard, le Centre de solidarité Saint-Eugène déclare mission accomplie.

Tout en gardant le cachet religieux de l’église, l’équipe de bénévoles a installé une friperie et un café communautaire. Une salle de location est également disponible, ce qui leur permet d'ailleurs de garantir certains revenus destinés à l'entretien du bâtiment. Diverses activités et expositions y sont aussi tenues.

La reconversion fonctionne si bien qu'un nouveau service a récemment été ajouté au lot, soit celui d’accompagnement en besoin d’urgence. Ce service est offert en collaboration avec divers organismes de la région, tels que le Service d'acceuil des nouveaux arrivants (SANA) et la Maison Connivence, entre autres.

Le conseil d’administration du centre dit avoir été chanceux d’avoir sous la main un bâtiment en bon état et aux accents religieux moins grandioses, puisque ces éléments ont grandement facilité sa conversion.

« Les projets de reconversion d'église sont très compliqués, notamment en raison des coûts [engendrés]. Ici on a la chance d’avoir des plafonds qui sont bas, alors le chauffage coûte la fraction de ce que ça pourrait coûter ailleurs. On avait très peu de rénovations à faire, car la structure est en béton et on a réussi à avoir une subvention pour refaire le toit au complet. Alors on est assez blindés à ce niveau-là. »