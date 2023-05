Échangisme à Montréal : l’ex-promoteur Labaye condamné à la prison et à une amende

Revenu Québec annonce qu'un organisme sans but lucratif (OSBL) de Montréal, Cercle réciproque, ainsi que son unique dirigeant, Jean-Paul Labaye, un promoteur de l'échangisme, ont été condamnés à payer des amendes qui totalisent 1,406 million $.

M. Labaye a aussi été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois.

Cet organisme a fait les manchettes par le passé alors qu'il exploitait un bar à Montréal dont les activités étaient celles d'un club de type échangiste, sous le nom L'Orage.

Le fisc québécois précise que M. Labaye, âgé de 63 ans, a reconnu les faits et plaidé coupable le mois dernier, en son nom et en celui de l'organisme, de 16 chefs d'accusation.

Grâce à un signalement reçu du public, une enquête de Revenu Québec a permis d'établir qu'entre 2015 et 2018, cet OSBL a omis de déclarer et de remettre à Revenu Québec les taxes de vente qu'il a perçues. Le total de ces droits non payés s'élève à près de 231 400 $.

L'organisme a également négligé de payer l'impôt lié à ses activités pour les années d'imposition allant de 2015 à 2018 au provincial et pour les années 2016 à 2019 au fédéral.

Lors de l'enquête, Revenu Québec a effectué des perquisitions aux bureaux principaux de cet organisme, sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. L'enquête a également permis d'obtenir des autorisations judiciaires permettant de saisir des documents contenant des données comptables reliées à l'exploitation de l'OSBL.