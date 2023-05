Le Parc Aventures Cap Jaseux investit 10,6 M$ pour ouvrir à l’année

Il sera possible de faire du patin, du vélo à pneus surdimensionnés, de la tyrolienne et de grimper dans la via ferrata en hiver au Parc Aventures Cap Jaseux à partir de 2025. Le centre de plein air a investi 10,6 M$ dans de nouvelles infrastructures.

Ce montant a été recueilli auprès d'une douzaine de partenaires privés et publics. La coopérative, qui gère le site prisé par les amateurs de plein air, pourra du même coup accueillir des clients sous la neige.

C'est vraiment un travail de longue haleine. Je suis vraiment fière et heureuse que ces partenaires-là aient embarqué dans le projet et permettent de concrétiser un projet d'une telle envergure pour notre communauté, pour notre région et pour le Québec , a expliqué Rebecca Tremblay, directrice générale de la coopérative.

La MRC du Fjord-du-Saguenay, Développement Économique Canada, le gouvernement du Québec, la SADC du Fjord, Desjardins, Filaction et la Fiducie du chantier de l’économie sociale figurent parmi les partenaires financiers du projet.

Un nouveau pavillon d'accueil sera notamment construit. Photo : Gracieuseté du Parc Aventures Cap Jaseux

Nouvelles infrastructures

Avec cette somme, un nouveau pavillon d'accueil, un pavillon d'activités et des unités d'hébergement quatre saisons seront aménagés. La construction de ces nouveaux établissements débutera au mois d'août et sera gérée par un consortium formé de trois entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit GER-RO MÉTHODEX, Les Maîtres d’Oeuvre Architectes et Gémel.

Serge Lemyre, maire de Saint-Fulgence, croit que l'ouverture à l'année du Parc Aventures Cap Jaseux apportera un dynamisme touristique dans la municipalité qui accueille déjà les randonneurs au Parc national des Monts-Valin. La Municipalité a toutefois un autre défi pour attirer les voyageurs.

Quand je regarde quelqu'un qui vient à la SÉPAQ ou au Cap Jaseux, qu'est-ce qu’il fait après? En arrière de moi, vous avez la microbrasserie, j'ai le Café des Marées, mais à part ça, je n'ai pas de tissu commercial , a mentionné le maire de Saint-Fulgence.

Le Parc Aventures Cap Jaseux accueille chaque année 20 000 visiteurs et espère en accueillir 15 000 de plus en hiver.