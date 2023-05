Le prédicateur controversé Artur Pawlowski a affirmé mercredi, s’être fait offrir un poste gouvernemental, un siège de député et de l’argent pour acheter son silence et son soutien au Parti conservateur uni (PCU) par des « représentants » de la première ministre albertaine.

L’homme a rassemblé de nombreux médias, qu’il a qualifiés de diables , pour leur énumérer les mensonges de Danielle Smith et de son parti. D’après lui, des membres du cercle restreint de la première ministre auraient tenté de le soudoyer et de lui offrir l'amnistie afin de profiter de sa notoriété auprès des mouvements contestataires apparus pendant la pandémie, comme ceux des camionneurs.

La vérité est que Danielle Smith et ses ministres corrompus ne soutiennent la liberté que quand il est politiquement correct de le faire et sautent sur le train de la liberté pour remporter une élection , a-t-il clamé.

Artur Pawlowski a été accusé d'encourager les manifestants de Coutts à continuer leur entrave du poste frontalier, en début d’année 2022. Son rôle lors de cet épisode lui a valu des démêlés avec la justice. Il a été reconnu coupable de méfait pour son implication dans ce blocage presque un an plus tard.

Quelques semaines avant son procès, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lui a promis de discuter de ces accusations liées à la COVID-19 avec les responsables du ministère de la Justice, dans l’espoir de les faire abandonner.

Cette révélation, rendue publique grâce à l’enregistrement d’un appel téléphonique obtenu et vérifié par CBC/Radio-Canada, a eu pour conséquence de plonger Danielle Smith dans la tourmente. Danielle Smith a ainsi enfreint l’article 3 de la Loi sur les conflits d’intérêts de la province, selon la commissaire à l'éthique Marguerite Trussler.

De multiples pots-de-vin, affirme Artur Pawlowski

Dans les mois précédant l'appel, le pasteur affirme avoir été approché par l’équipe de Danielle Smith pour lui demander d’abandonner la politique .

Je me suis fait dire que je recevrais un emploi très lucratif au sein du gouvernement en tant que président du panel qui examinerait la gestion de la COVID-19.

Il affirme ensuite avoir reçu une autre proposition de la part de trois [...] représentants qui lui offraient un siège garanti à l’Assemblée législative [de l’Alberta] s’il décidait de rejoindre les rangs du Parti conservateur uni.

Artur Pawlowski affirme avoir eu dix rencontres avec des représentants de Danielle Smith, sans préciser si ceux-ci font partie du gouvernement ou du PCU . Il affirme également s’être fait offrir 2 millions de dollars par ces mystérieuses personnes.

Artur Pawlowski a eu dans le passé des prises de position transphobes et homophobes. Photo : Radio-Canada / François Joly

Il a par ailleurs refusé, à de multiples reprises, de présenter des preuves pour étayer ses propos. Je ne dirai rien de plus et ne donnerai pas de noms pour le moment. Mes avocats m’ont conseillé de vous dire ce que je vous ai dit et c’est tout , a-t-il déclaré aux journalistes présents qui demandaient l'identité des représentants .

De son côté, le PCU indique par courriel que la première ministre n’est pas au courant des conversations ni des offres alléguées par M. Pawlowski dans ses remarques d’aujourd’hui. [Danielle Smith] doute fortement de la crédibilité de ses déclarations .