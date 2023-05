Feux de forêt : l’Alberta note des « progrès significatifs »

Depuis mardi, l’Alberta a enregistré un seul nouveau feu, tandis que le nombre de brasiers actifs est passé de 71 la veille à 57 mercredi, selon Alberta Wildfire. Le nombre d’incendies non maîtrisés a aussi baissé, passant de 20 à 16.

Les pompiers enregistrent des progrès significatifs sur le terrain, a souligné Christie Tucker, la responsable de l'unité d'information d'Alberta Wildfire. « Ils profitent de conditions plus fraîches et plus humides [ainsi que] de la stabilité des incendies pour progresser. »

Un peu plus de 1 million d’hectares de forêt ont été brûlés depuis le début de l'année en Alberta, soit environ 12 fois la taille de Calgary  (Nouvelle fenêtre) .

Il y a actuellement 21 états d'urgence locaux et 6852 évacués ne peuvent toujours pas revenir à la maison.

Des résidents rentrent à la maison

Selon Bre Hutchinson, directrice générale de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta, des membres de la communauté de la Première Nation O'Chiese et les habitants de Swan Hills, Fox Creek et Little Smokey pouvaient déjà rentrer chez eux.

L'ordre d'évacuation a été également levé à Greenview et Lac Sturgeon ainsi que pour la communauté métisse de East Prairie.

Bre Hutchinson a estimé par ailleurs qu’il est essentiel, pour ces résidents, de se rappeler qu’ils continueront à être en alerte d'évacuation. Autrement dit, ils sont invités à avoir leur valise déjà prête pour parer à toute éventualité.

Pour ceux qui rentrent chez eux, n'oubliez pas que même si votre statut a changé, il reste encore des feux de forêt actifs , a prévenu Christie Tucker.

« Les racines des arbres brûlés et les fosses de cendres peuvent présenter des dangers cachés et les gens doivent toujours suivre les directives des autorités locales lorsqu'ils rentrent dans leur communauté. » — Une citation de Christie Tucker, Alberta Wildfire

Dans le même sens, Josée St-Onge, agente d’information chez Alberta Wildfire, a averti que les zones ravagées par les feux restent très dangereuses. On peut y trouver des arbres très affaiblis. Leurs racines ont brûlé, alors ils peuvent tomber très facilement.

Par ailleurs, huit centres d'accueil demeurent ouverts dans les régions touchées. Cependant, le centre d'accueil d'Edmonton a fermé ses portes mardi et celui de Calgary cessera ses activités mercredi après-midi, a annoncé Bre Hutchinson.

Des renforts de l'étranger

« [Jeudi], 25 pompiers de Nouvelle-Zélande arriveront, suivis de près de 200 d'Australie ce week-end. » — Une citation de Christie Tucker, Alberta Wildfire

La province a aussi accueilli mercredi un renfort de taille : un bombardier à eau de 11 000 litres envoyé par la Californie pour prêter main-forte, selon Christie Tucker. Elle avait annoncé la veille l'arrivée de 96 pompiers américains supplémentaires.