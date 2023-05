Nombre record de nouveaux arrivants à Québec en 2022

La région de la Capitale-Nationale a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants en 2022, affichant même le deuxième taux net de migration internationale le plus élevé au Québec après celui de Montréal. Cette performance illustre une tendance claire vers la régionalisation de l’immigration au Québec et s’explique en partie par les activités de recrutement de travailleurs à l’étranger dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre toujours plus criante.

L’Institut de la statistique du Québec a publié mercredi l’édition 2023 de son Bilan démographique. Ce document révèle que la population québécoise a augmenté de 149 000 personnes au cours de l’année 2022, en grande partie grâce aux migrations internationales, pour s’établir à 8 787 600 personnes.

Au cours de la dernière année, 13 des 17 régions du Québec ont atteint leur taux net de migration internationale le plus élevé depuis au moins 2021. La Capitale-Nationale a affiché un taux de 9,8 pour 1000, dépassant pour une rare fois la région de Laval (8,1), habituée de trôner au deuxième rang à l’échelle de la province, derrière Montréal (24,3).

Le taux net de migration internationale a atteint un sommet historique l'an dernier dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

En chiffres absolus, la Capitale-Nationale a accueilli 5377 immigrants en 2022, comparativement à 2340 en 2021. Cela représente une hausse de 129,7 %.

Le taux net de migration internationale mesure la façon dont le solde migratoire international contribue à l’accroissement démographique d’une région par tranche de 1000 habitants. Il s’obtient en divisant le solde migratoire, soit la différence entre le nombre d’immigrants et d’émigrants, y compris le solde de résidents non permanents, par la population totale et en multipliant ce rapport par 1000.

En additionnant le nombre d’immigrants (5377) au solde des résidents non permanents (2603) et en soustrayant le nombre d’émigrants nets (506), on arrive à un solde migratoire international de 7474.

Du côté de l'immigration internationale, la Capitale-Nationale a vraiment [atteint] un sommet cette année. Ça va dans le sens d'une régionalisation, parce que d'autres régions du Québec voient aussi cette tendance-là , a indiqué en entrevue à Radio-Canada Frédéric Fleury-Payeur, démographe à l’Institut de la statistique du Québec.

Selon lui, cette hausse de l’immigration pourrait en partie s’expliquer par les efforts déployés par les entreprises en vue de recruter des travailleurs à l’étranger pour tenter de juguler la pénurie de main-d’œuvre.

Frédéric Fleury-Payeur s'attend à ce que la tendance à la régionalisation de l'immigration se poursuive au Québec au cours des prochaines années. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Cette tendance à la régionalisation de l’immigration au Québec ne serait pas à la veille de s’arrêter, si l’on en croit le démographe.

Tous les paramètres ont l'air de tendre dans cette direction-là. Donc, à moins d'un changement dans ces paramètres-là, c'est ce qu’on projette dans nos projections démographiques : elle va se poursuivre. Peut-être même qu'elle pourrait s'accentuer. Ce sera à suivre , précise M. Fleury-Payeur.

Même tendance sur la Rive-Sud

À noter que la région de Chaudière-Appalaches a accueilli plus de 1200 immigrants en 2022. C’est pratiquement trois fois plus qu’en 2021 (466).

Depuis que l'Institut de la statistique du Québec a commencé à comptabiliser des statistiques sur les migrations internationales dans les régions en 2021, c’est le nombre d’immigrants le plus élevé recensé en une année dans Chaudière-Appalaches.

La région a présenté un taux net de migration internationale de 5,3 pour 1000 au cours de la dernière année.

