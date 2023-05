Le 9 mai dernier, la ville de Gatineau a débuté la saison estivale non pas en procédant au démantèlement du campement de personnes en situation d’itinérance qui jouxte le Gîte ami, mais en faisant un nettoyage des lieux.

La particularité de l'opération : les « campeurs » ont été invités « à une prise en charge [...] de leur environnement », explique la Municipalité.

Cette année, un projet-pilote a été lancé auquel les principaux intéressés sont amenés à participer. Les employés et travailleurs de rue des organismes œuvrant dans le domaine ont aussi prêté main-forte.

La Ville avait mis à la disposition des sacs, des gants, des pinces et des bennes supplémentaires pour ce nettoyage. Deux jours plus tard, l’équipe des travaux publics de la Ville à ramasser les détritus et les gros objets qui n’ont pu être déplacés , précise Daniel Champagne, président du Comité exécutif de la ville, dans une déclaration par courriel.

Cette approche fait contraste avec la stratégie de la Ville dans les années précédentes. Pour exemple, une dizaine de policiers avaient procédé à un tel démantèlement en 2020. Le compte-rendu de Radio-Canada rapportait à l'époque, une exaspération des personnes présentes sur le campement, et les organismes emboîtaient le pas.

« Pour plusieurs personnes, c'était le seul endroit où aller », avait alors affirmé Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami.

Démantèlement ou pas?

Appelé à se prononcer sur l’idée d’un éventuel démantèlement du campement, Daniel Champagne, s’est d’abord montré catégorique en mêlée de presse mercredi.

Certainement qu'il y aura du démantèlement si éventuellement, il y a un campement qui s'installe. On l'a fait toutes les années. On va malheureusement être obligé de continuer de le faire , a déclaré l'élu à la Maison du citoyen.

Daniel Champagne Conseiller municipal du district du Versant photo pendant un scrum le 15 fevrier 2023 Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Or, cette position détonnait avec celle de la Ville, étayée par courriel peu après le point de presse. M Champagne a rectifié ses propos en milieu d’après-midi mercredi. Ma position était basée sur les pratiques que la ville a tenues au cours des dernières années , précise-t-il.

Je ne peux pas maintenir [ces propos] parce qu’il y a des éléments contextuels, des nouvelles choses qui se sont passées au cours des derniers mois desquelles je n’étais pas au courant. [...] Il y a eu de nouvelles données légales qui font en sorte qu’on ne peut pas nécessairement démanteler [un campement], mais on peut poser des gestes pour s’assurer du confort des gens. C’est ce que la Ville va continuer à faire , ajoute M. Champagne.

Des campements légaux

Les données légales auxquelles fait référence Daniel Champagne sont en fait de récentes décisions des tribunaux. Un campement sous l’autoroute Ville-Marie à Montréal a fait l’objet d’un sursis récemment, mais la cause n’a pas encore été entendue au fond.

Un autre campement, à Waterloo, en Ontario, a été maintenu  (Nouvelle fenêtre) en janvier dernier par la Cour supérieure de l’Ontario. On peut lire dans la décision du juge M.J. Valente que la population sans-abri de la municipalité régionale doit être en mesure de se constituer un toit .

« Le règlement [municipal] est inopérant dans la mesure, et seulement dans la mesure, où il s'applique à empêcher les résidents du campement de vivre et d'ériger des abris temporaires sans permis sur la propriété lorsque le nombre de sans-abri dépasse le nombre de lits d'abris accessibles disponibles dans la région » — Une citation de Juge M.J. Valente, Cour supérieure de l'Ontario

Pour Anne Thibault, avocate et coordonnatrice de la Clinique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais, cette décision de la Ville de Gatineau de ne pas procéder à un démantèlement est un minimum , surtout en regard de la jurisprudence récente. Le projet-pilote de la ville a été un succès, selon elle.

Cette question-là de ménage a été discutée au préalable avec la Ville puis avec les organismes pour que ça soit planifié en fonction des besoins des personnes sur place , raconte Me Thibault.