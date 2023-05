Des femmes musulmanes déplorent un manque de vêtements adaptés pour elles à Winnipeg

Originaire d'Algérie, Hadjer Bendifallah est installée à Winnipeg depuis 2020 avec sa famille. Elle dit vivre beaucoup de frustrations concernant le manque de vêtements qui correspondent à son mode de vie. Elle travaille comme ingénieure pharmaceutique.

À chaque fois que je me prépare pour faire du magasinage, je me sens frustrée par rapport à ce point. En trois ans, je n’ai pu trouver et acheter que cinq pièces qui me correspondent , affirme-t-elle.

« J’aimerais que tout le monde prenne en considération qu’il y a une minorité qui porte le voile et que nous avons des besoins de tenues très spécifiques qui respectent nos convictions et qui à la fois restent modernes. Toute femme souhaite être présentable en société, quel que soit son mode de vie. » — Une citation de Hadjer Bendifallah, Winnipégoise d'origine algérienne

Hadjer Bendifallah est originaire d'Algérie. Elle est installée à Winnipeg depuis 2020 avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Cette mère de famille souligne qu’à Winnipeg, il y a certaines boutiques, mais elles vendent principalement des vêtements traditionnels ou bien portés pour les occasions , affirme-t-elle.

Hadjer Bendifallah affirme qu’elle et plusieurs de ses connaissances s'approvisionnent dans leur pays d’origine.

Surtout l’été, c’est compliqué de trouver des longues tuniques, robes et voiles légers , déclare-t-elle. Alors lorsque je pars en Algérie, je remplis mes valises de vêtements en espérant couvrir mes besoins pour l’année , relate-t-elle.

Hadjer Bendifallah observe que certaines grandes enseignes proposent quelques pièces mais cela reste rare , précise-t-elle.

Des alternatives en essor

Ce constat, d’autres femmes le partagent et certaines, ont transformé leurs frustrations, en source d’inspiration.

C’est le cas de Meriyema Seid, d’origine éthiopienne, qui a ouvert Abijata MarketPlace, la première boutique de vêtements de mode modeste à Winnipeg.

Meriyema Seid importe des vêtements modestes de Turquie, de Dubaï et d'Arabie Saoudite afin de les proposer dans sa boutique à Winnipeg, Abijata MarketPlace. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Elle précise qu'avant, elle s'achetait des vêtements en ligne, qui ne lui allaient pas.

Mme Seid pense que sa boutique est une solution pour la communauté musulmane. Elle fait venir ses collections principalement de Turquie, de Dubaï ou encore d’Arabie Saoudite.

Je ne trouvais pas des vêtements pour moi-même alors j’ai ouvert cette boutique depuis février 2023 , déclare-t-elle. Ici on trouve des vêtements pour le travail, des voiles, mais aussi des tenues pour les enfants, des objets de décoration orientaux.

Des vêtements inclusifs pour tous

Dans un style s'apparentant aux vêtements plus urbains, Hafsa Altaf a également lancé sa marque Fashion by Hafsa. Cette Winnipégoise d’origine pakistanaise crée des vêtements faits à la main avec des produits locaux du Manitoba.

Hafsa Altaf souhaite que ces vêtements soient inclusifs. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Elle crée des pièces amples et confortables, mais également modernes. La jeune génération souhaite des créations modernes et diversifiées pour la vie de tous les jours, mais cela n’est pas très présent au Canada , affirme la jeune femme qui a vécu plusieurs années en Ontario.

La créatrice de vêtements souligne que sa clientèle ne compte pas seulement des femmes musulmanes , mais toute personne qui cherche un style vestimentaire différent.

Hafsa Altaf a vécu plusieurs années en Ontario, elle estime que partout au Canada, il est difficile de trouver une offre adaptée pour les femmes musulmanes. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Elle souhaite répondre au besoin de toutes les femmes. Une grande partie de ma clientèle n’est pas musulmane, ce sont parfois des femmes autochtones ou bien de couleur, qui souhaitent un style plus inclusif , affirme-t-elle.

Hafsa Altaf estime qu’il y a un manque de diversité dans la mode. Elle espère à sa manière lutter contre la pression sociale faite sur l'apparence physique des femmes.