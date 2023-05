La piste de curling d’Iqaluit mise à la disposition du tournage d’une série télévisée

La motion visait à accorder à la compagnie de production un prolongement de la durée d’utilisation du bâtiment, qui devait initialement s’étendre sur six mois. La scénariste et productrice de télévision Stacey Aglok MacDonald et la cinéaste Alethea Arnaquq-Baril, qui ont créé la compagnie Red Marrow Media, espéraient ainsi avoir plus de temps pour construire les décors de tournage.

Red Marrow Media sera en mesure d’utiliser le bâtiment municipal du 1er décembre au 31 juillet 2024, soit la durée approximative requise pour le tournage la première saison de la série.

Le bâtiment abritant la piste de curling d'Iqaluit, au Nunavut. Photo : CBC / David Gunn

Nous travaillons sur la construction d’un studio de télévision, explique Alethea Arnaquq-Baril. Le problème, c’est que nous ne savons pas s’il sera prêt à temps pour le tournage de la première saison.

Nos bailleurs de fonds ont besoin d’avoir la garantie que nous avons un espace pour filmer au Nunavut afin d’aller de l’avant , ajoute-t-elle.

« Lorsque le studio sera construit, nous espérons que notre espace s’ajoutera aux infrastructures disponibles pour la communauté. » — Une citation de Alethea Arnaquq-Baril, cinéaste inuk

Radio-Canada n’a pas été en mesure de confirmer le lieu du futur studio et la date de début des travaux avant la publication de cet article. Au cours des dernières années, Red Marrow Media s’est notamment fait connaître pour le documentaire Inuk en colère (2016) et le long métrage The Grizzlies (2018).

Retombées économiques

Bien qu'elles se disent conscientes des répercussions que cette situation aura sur le club de curling d’Iqaluit, les réalisatrices ont fait valoir aux élus les avantages économiques et les occasions d’emplois que générera le tournage de la série.

Alethea Arnaquq-Baril a affirmé que Red Marrow Media dispose d’un budget d’environ 6,5 millions de dollars, notamment pour le recrutement du personnel de tournage sur place, des acteurs et des chauffeurs, mais également pour des réservations d’hôtel, la location de résidences et des services de traiteur ainsi que de la formation.

La cinéaste Alethea Arnaquq-Baril (à gauche) et la scénariste et productrice de télévision Stacey Aglok MacDonald (à droite) ont créé la compagnie Red Marrow Media, qui prépare le tournage d’une série télévisée commandée par Netflix, CBC et APTN. Photo : Photo fournie par Netflix

Les réalisatrices ont aussi insisté sur l’importance de faire ce type de tournage d’envergure au Nunavut. Je pense que cela peut être vraiment spécial pour notre communauté , ajoute Stacey Aglok MacDonald.

« Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de faire cette série télévisée à Iqaluit, notre ville natale. » — Une citation de Alethea Arnaquq-Baril, cinéaste inuk

Inquiétudes au club de curling d'Iqaluit

Invités à se prononcer durant le conseil municipal, des membres du club de curling ont soulevé plusieurs problèmes au sujet de l’impact de la suspension éventuelle de leurs activités. Nous nous inquiétons des conséquences à long terme sur le curling au Nunavut , a affirmé l’un des membres du club de curling d’Iqaluit, Peter Van Strien, qui siège aussi au conseil d’administration de l’Association de curling du Nunavut.

L’adjoint au maire, Romeyn Stevenson, a quant à lui rappelé que plusieurs jeunes athlètes auront besoin d’un espace pour s'entraîner à l’approche des Jeux d’hiver de l’Arctique de 2024. Il a suggéré aux élus de revenir sur le sujet au cours des prochaines semaines pour discuter de pistes de solutions.