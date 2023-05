Un Almatois témoin du typhon sur l’île de Guam dans le Pacifique

Un musicien almatois, Éric Boudreault, se trouve depuis trois mois dans ce territoire américain situé dans le Pacifique. Des rafales destructrices ont dépassé les 200 km/h.  (Nouvelle fenêtre) Les autorités craignent maintenant des inondations.

Ça s’est fait tellement vite. On a su qu’il y avait un typhon qui s’en venait. Il a comme changé de trajectoire et il s’en venait vers nous. Ça s’est fait tout ça en juste deux jours. C’est des messages sur Internet. La technologie d’aujourd’hui va retracer ton adresse IP. Donc, on recevait même des messages dans Facebook des trucs: “Nous avons détecté que vous êtes dans la région de Guam, donc on voudrait vous avertir de rester chez vous , a-t-il raconté au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi.

Les populations les plus exposées se sont abritées dans des refuges. La situation devrait s'améliorer jeudi.

C’est certain que demain ça va être un petit peu apocalyptique, il va sûrement y avoir des voitures qui vont avoir été impactées, peut-être virées de bord. [...] Nous, en ce moment, on est correct, je touche du bois. La tempête va devenir vers 2 h du matin une tempête tropicale. On a encore des grosses bourrasques, mais il n’y a rien de cassé, on a juste eu de l’eau ici en fait , a-t-il poursuivi.

L'Almatois Éric Boudreault se trouve sur l'île de Guam depuis trois mois. Photo : Radio-Canada

De par son métier, Éric Boudreault a beaucoup voyagé. Il dit s’être souvent retrouvé confronté à des événements climatiques d’envergure.

Les catastrophes, j'en ai vécu plusieurs, les wildfires en Californie, j'ai vécu des tornades, à Nashville, en Floride. C'est toujours, en spectacle, en tournée, avec des spectacles dans le monde. Puis bien là, je suis habitué, je me suis préparé un peu plus, je dirais. J'étais un petit peu plus nerveux ce matin quand les vents se sont levés. Les vents avec des pointes à 180-200 km/h, c’est impressionnant et épeurant , a avoué le Jeannois.

Éric Boudreault est le directeur musical d'une importante production.

En fait, je suis à Guam parce que j'avais été contacté il y a presque déjà un an et un petit peu plus pour être directeur musical, batteur pour un spectacle, un gros spectacle. En fait, c'est le plus gros spectacle de la Micronésie, puis même de l'Océanie, en fait , avait-il d’abord expliqué.

L'île de Guam est un territoire américain. Photo : Radio-Canada

L’île de Guam compte 165 000 citoyens et a une superficie de 550 km2.

Les gens ne le savent pas, mais Guam, c'est comme la Floride des Asiatiques, je dirais, des Japonais, des Coréens et des Taïwanais. Il y a trois millions de touristes qui viennent ici à Guam. Il y a une strip qui est comme à Las Vegas et Atlantic City un peu. Donc c'est des condos, des hôtels, 25 hôtels, il y a 25 gros spectacles qui roulent à l'année longue , a précisé le musicien.

D'après le reportage de Julie Larouche