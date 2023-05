Des conservateurs albertains appellent à voter pour le NPD

Plusieurs figures importantes du mouvement conservateur appellent ouvertement à voter pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain lors de cette élection. Elles sont mal à l’aise avec la cheffe conservatrice Danielle Smith et la direction que prend le Parti conservateur uni (PCU).

Les anciens députés conservateurs provinciaux et fédéraux Doug Griffiths, Jim Foster, Lee Richardson et Ron Ghitter ont tous donné leur appui à des candidats néo-démocrates au cours de la dernière semaine. D’autres, comme l'ex-députée Cathy Olesen et le stratège Ken Boessenkool, ont exprimé de sérieux doutes sur le jugement de Danielle Smith.

L’ancien vice-premier ministre albertain Thomas Lukaszuk fait même campagne pour le NPD dans plusieurs circonscriptions, comme à Calgary et à Medicine Hat. Il décrit cette élection comme un choix existentiel pour l’avenir de la province.

« Je ne peux pas penser à une élection plus importante dans notre histoire récente. J’ai donc fait le choix difficile de donner mon vote à Rachel Notley, de me retrousser les manches et de recommencer à faire campagne. » — Une citation de Thomas Lukaszuk, ancien vice-premier ministre progressiste-conservateur de l'Alberta

Danielle Smith (à gauche) a convaincu les députés Rob Anderson, Heather Forsyth et Paul Hinman (de gauche à droite) de se joindre au Parti Wildrose en 2010. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

J’ai été député en même temps que Danielle Smith et Rachel Notley. J’ai appris à bien les connaître. Avec Rachel Notley, nous étions parfois en désaccord, mais nous partagions des valeurs, comme la démocratie, le système judiciaire, la liberté de la presse, la science et les décisions basées sur les faits , affirme Thomas Lukaszuk.

Danielle Smith est une populiste qui a toujours eu une relation difficile avec la vérité et les faits, qui change d’avis constamment et qui dit ce qui est pratique politiquement. Je ne fais pas confiance à Danielle Smith pour gouverner la province.

L’influence de Take Back Alberta sur le parti

Doug Griffiths a démissionné du caucus progressiste-conservateur en 2015, un mois après que Danielle Smith, alors cheffe du Parti Wildrose, ait rejoint ses rangs. Il dit avoir trois problèmes avec elle et le Parti conservateur uni : le projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta, le manque d’intégrité de Danielle Smith et l'influence du groupe Take Back Alberta sur le parti.

Le leader de Take Back Alberta [David Parker] a dit que la place des femmes n’est pas au travail, mais dans la cuisine, et qu’elles devraient avoir le plus d’enfants possible. C’est un point de vue archaïque, fanatique. C’est perturbant. Je crois qu’il y a beaucoup d’autres croyances chrétiennes fondamentalistes et nationalistes au sein de ce groupe , pense l’ancien ministre des Affaires municipales.

« Ce groupe [Take Back Alberta] est radical, excessif et dangereux. Il prend le mérite de s’être débarrassé de Jason Kenney et d’avoir mis Danielle Smith au pouvoir. Elle leur est redevable. » — Une citation de Doug Griffiths, ancien ministre des Affaires municipales de l'Alberta

Lee Richardson a notamment été chef de cabinet du premier ministre Peter Lougheed, encore vénéré par de nombreux Albertains. Il affirme ne plus se reconnaître dans le PCU d’aujourd’hui et appuiera son candidat néo-démocrate local, Samir Kayande, impressionné par sa candidature.

Le plus grand groupe d’indécis, ce sont des gens comme moi qui sont inquiets, mais qui ne sont pas satisfaits d’être juste inquiets. Pour beaucoup, c’est un gros pas de voter [pour le] NPD . Je trouve ça ridicule , explique Lee Richardson, rappelant les racines socialistes et collectivistes de la province.

Rachel Notley, cheffe du NPD (à gauche), et Danielle Smith, cheffe du Parti conservateur uni (à droite). Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh / Colette Derworiz

Ce n’est pas un gros pas pour moi de voter [pour le] NPD . Il n’y a pas de grande différence entre les partis pour moi. Personne n’a jamais promis de dépenser davantage que Danielle Smith, mais les gens perçoivent le NPD comme plus dépensier. Ce n’est juste pas vrai , poursuit-il.

« Les gens sont tellement fixés sur leurs notions préconçues de ce qui est conservateur et ce qui est néo-démocrate. Ils ont perdu le sens de la réalité. » — Une citation de Lee Richardson, ancien député conservateur fédéral

Thomas Lukaszuk explique cela par les 44 ans de règne progressiste-conservateur, qui ont selon lui rendu l’idée de voter pour un autre parti étrangère aux Albertains.

Être conservateur ou progressiste-conservateur est devenu leur identité, comme leur nom de famille ou leur religion. Je leur dis, vous n’avez pas été baptisé conservateur. Vous pouvez changer votre perception et accepter les idées d’une autre personne si elles sont meilleures. C’est nouveau en Alberta , croit-il.

Un mouvement important?

Le politologue au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily observe que ce sont majoritairement d’anciens conservateurs de la branche plus progressiste du parti qui sonnent l’alarme.

Ils étaient déjà déçus de l’évolution de l’ensemble du mouvement conservateur, mais ils le sont encore plus aujourd’hui sous Danielle Smith, puisque le parti prend une orientation plus radicale , explique-t-il.

Frédéric Boily se demande toutefois à quel point ce mouvement est important au sein du PCU et s'il aura un impact significatif sur le résultat de l’élection, le 29 mai.

Il dresse un parallèle avec la course à la chefferie conservatrice fédérale de l'an dernier, dans laquelle Jean Charest a tenté de rallier les conservateurs plus modérés face à un Pierre Poilievre beaucoup plus vindicatif. Pierre Poilievre a pourtant gagné facilement avec 68 % des votes.

Jean Charest et Pierre Poilievre étaient les deux meneurs de la course à la chefferie conservatrice fédérale. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le professeur ne croit pas que le parti va réellement se fracturer pour l’instant. Le mariage de raison entre les Wildrosers et les progressistes-conservateurs tient tant que le pouvoir est à portée de main et il semble encore à portée de main , conclut-il.